Na výlet dnes jen s deštníkem, vzkazují meteorologové. Mapa ukazuje, kde zaprší
14. 4. 2026 – 6:32 | Magazín | BS
Většina území může v průběhu dneška očekávat občasný déšť nebo přeháňky.
Za okny nás právě těší příjemné ráno a kdo zrovna šel, jde či se teprve chystá do práce, nebude si moci stěžovat: Osvěžující, ale nikoliv mrazivé ráno, když na cestu zpívají ptáci, je vždycky fajn způsob, jak začít den. A nejde jen o pocit, ranní teploty se dnes pohybují mezi 6 až 10 °C.
V jeho průběhu už ale moc krásného počasí čekat nemůžeme, jak hlásí odborníci z ČHMÚ na sociální síti.
„Dnes bude velká oblačnost a ojediněle, během dne místy občasný déšť nebo přeháňky. Teploty vzduchu vystoupí na 12 až 16 °C, v 1000 m na horách bude kolem 10 °C. Vát bude mírný jižní až jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s a bude se v Čechách měnit na severní. Na severovýchodě a zpočátku i na západě území bude vítr jen slabý,“ předpovídají meteorologové.
Na mapce je pak vidět, kde počítat se srážkami: Zaprší prakticky na celé Moravě a v západní polovině Čech.
„S deštěm máme počítat i ještě chvíli do budoucna: Velká oblačnost se objeví i v úterý, kdy se dočkáme od jihozápadu na většině území občasného deště nebo přeháněk. Minimální teploty se budou pohybovat nejčastěji kolem 9 °C. Odpolední maximální teploty vystoupají na 14 až 19 °C, ale na západě Čech a při dešti bude chladněji jen kolem 12 °C,“ pokračují odborníci.
„Od středy do konce týdne se již prosadí více nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu a v závěru i tlaková výše. Ještě ve středu se na Moravě a ve Slezsku projeví více srážek a zatažená obloha, ale od západu čekejme většinou oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami, jen přechodně jich může být o víkendu více,“ naznačují další vývoj.
Teploty ale budou stoupat a vrátí se pořádné jaro: „Ranní teploty se budou pohybovat nejčastěji kolem 6 °C, ale při zmenšené oblačnosti mohou být kolem 3 °C. Odpolední maximální teploty vystoupají na 13 až 18 °C, postupně na 16 až 21 °C. Čekají nás teploty v blízkosti normálu pro polovinu dubna,“ dodávají.
Podobné teploty předpokládá i agregát AccuWeather. Hlásí ale také ochlazení z počátku příštího týdne, které potrvá dva až tři dny, než se znovu oteplí ke 20 °C.