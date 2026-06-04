Na vrchol Everestu za necelých 10 hodin. Američan překonal rekord starý 23 let
4. 6. 2026 – 13:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Americký ultraběžec Tyler Andrews posunul hranice lidských možností. Na vrchol Mount Everestu vystoupil za necelých deset hodin, čímž překonal více než dvacet let starý rekord. Za mimořádným výkonem stály roky příprav, moderní vědecký trénink i nezlomná vytrvalost.
Pro většinu horolezců představuje výstup na Mount Everest životní cíl. Americký ultraběžec a specialista na rychlostní výstupy Tyler Andrews však posunul hranice možného ještě dál. Na nejvyšší horu světa vystoupil za méně než deset hodin a vytvořil nový oficiální rekord, který překonal dosavadní maximum staré více než dvě desetiletí. Za mimořádným výkonem stojí šest let příprav, několik neúspěšných pokusů i moderní vědecký přístup k tréninku.
Šest let příprav a rekordní výstup
Šestatřicetiletý rodák z amerického Massachusetts vyrazil ze základního tábora pod Everestem 27. května v 19:11. Po trase vedoucí přes jihovýchodní hřeben dorazil na vrchol následujícího dne v 5:06 ráno. Výstup zvládl za 9 hodin, 55 minut a 43 sekund, čímž překonal rekord šerpy Lhakpy Gelu z roku 2003 o více než hodinu.
Andrews během výkonu urazil přibližně 29 kilometrů a překonal více než 3 800 výškových metrů při výstupu i následném sestupu. Trasu, kterou běžní expediční horolezci absolvují za pět až sedm dní, zvládl během jediného dne. Kromě rekordu na výstup vytvořil také nový rekord za cestu tam a zpět, když se do základního tábora vrátil za 16 hodin a 32 minut. Předchozí maximum překonal téměř o dvě hodiny.
Úspěch přitom přišel jen několik dní po velkém zklamání. Andrews musel svůj předchozí pokus ukončit pouhých 400 metrů pod vrcholem kvůli logistickým komplikacím a nepříznivému počasí, přestože se pohyboval v tempu odpovídajícím rekordnímu času. Místo rezignace se však po čtyřech dnech vrátil a pokus zopakoval.
Na rozdíl od tradičních horolezců vsadil Andrews na detailní analýzu vlastního organismu. Před odjezdem do Nepálu absolvoval rozsáhlé testování v laboratoř sportovní výkonnosti ve Wellesley. Odborníci zde analyzovali jeho aerobní kapacitu, vytrvalost, sílu, rovnováhu i metabolické procesy. Na základě získaných dat následně upravil svůj trénink do dosud nejefektivnější podoby.
Výstup však nebyl pouze otázkou fyzické připravenosti. Andrews opakovaně zdůraznil, že na Everestu musí dokonale spolupracovat počasí, podmínky na trase i celková logistika expedice. Teprve spojení všech těchto faktorů umožnilo vznik rekordního výkonu.
Od boje s nemocí až na vrchol světa
Andrews se dnes řadí mezi nejúspěšnější vytrvalostní sportovce své generace. Přesto jeho cesta ke sportovní slávě nebyla přímočará. Sám sebe označuje za náhodného sportovce. Původně se chtěl věnovat hudbě a běhání bylo pouze koníčkem. Po absolvování univerzity v roce 2013 se však jeho sportovní kariéra rychle rozjela. Postupně se dvakrát kvalifikoval do americké olympijské kvalifikace v maratonu, vytvořil téměř stovku národních i mezinárodních rekordů a absolvoval řadu extrémních výzev na nejvyšších horách světa. Rekordní časy zaznamenal mimo jiné na Kilimandžáru, Aconcagui či Manáslu.
Ještě před sportovní kariérou navíc čelil mnohem vážnější zkoušce. V dětství bojoval se vzácným a potenciálně smrtelným onemocněním krve. Právě tato zkušenost podle něj zásadně ovlivnila jeho odolnost, disciplínu a schopnost překonávat překážky. Silnou motivací během rekordního pokusu byla také vzpomínka na jeho zesnulého přítele Gregoryho Krupu. Andrews si na vrchol vynesl jeho fotografii a považoval jej za symbolickou součást celé cesty.
Po dosažení vrcholu zavolal jako prvním svým rodičům, kteří stále žijí v Concordu ve státě Massachusetts. Právě rodina podle něj sehrála během jeho dlouhé cesty za rekordem nezastupitelnou roli.
Přestože se mu podařilo dosáhnout cíle, na kterém pracoval téměř šest let, neplánuje končit. V současnosti odpočívá se svou partnerkou v Thajsku a dopřává si zaslouženou regeneraci. Do budoucna by se rád pokusil překonat rekord na Everestu bez použití doplňkového kyslíku, zároveň ho ale lákají další závody a rekordy.
Vedle sportovních ambicí se věnuje také charitativní činnosti prostřednictvím nadace Chaski Foundation, která podporuje mladé sportovce v Ekvádoru a Nepálu. Jeho rekordní expedice na Everest přinesla pro tento projekt více než 40 tisíc dolarů. Příběh Tylera Andrewse tak není jen vyprávěním o rekordním výstupu na nejvyšší horu světa. Je především důkazem toho, že kombinace vytrvalosti, moderní vědy, psychické odolnosti a dlouhodobé trpělivosti může člověka dovést až na samotný vrchol – doslova i obrazně.