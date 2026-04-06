Na velikonoční obchůzku ve Vlčnově vyrazil i král Jízdy králů s družinu
6. 4. 2026 – 11:05 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na velikonoční obchůzku ve Vlčnově na Uherskohradišťsku dnes vyrazil i desetiletý Marek Dacík, král letošní vlčnovské Jízdy králů.
Doprovázelo ho 11 mládenců v krojích, takzvaných legrútů, kteří letos dosáhnou 18 let a tvoří královskou družinu. S králem obešli děvčata ze stejného ročníku, takzvané družice. Letos je jich 17, takže to bude dnes dlouhé, řekl dnes ČTK jeden z legrútů Martin Darek Franta, který byl v minulosti také králem.
Letošní král se obchůzky se svou družinou nemohl dočkat. "Těším se moc. Chystal jsem se na to, upletl jsem si i tatar (pomlázku)," uvedl král, kterého legrúti ráno vyzvedli doma. Připravovala se na to celá rodina, která má zkušenosti, jejich starší syn František byl králem loni. Králem byl v minulosti i otec obou chlapců. "Kroje jsme měli nachystané z minulého roku, tak jsme je jenom vytáhli ze skříně. Důležité bylo nechat upéct vdolečky, nabarvit vajíčka, upekli jsme velikonočního beránka s králem ještě včera (v neděli) a nachystat tady zázemí, pohoštění," uvedla matka krále Marie Dacíková.
Rodina si cení, že má dva krále. "Jsme za to velice rádi. Bylo to přání manžela, když byli kluci malí, aby byli oba dva a nejvíc si přál, že by byli kluci rok po sobě, aby to něčím bylo originální. Povedlo se to," uvedla Dacíková.
Legrúti s králem v čele průvodu procházeli obcí, zpívali, na ramenou nesli téměř dvanáctimetrovou pomlázku z vrbového proutí, které se ve Vlčnově říká kančúch. Legrúti ho upletli v sobotu. "Trvalo to asi pět hodin," uvedl Franta. Dnes i při přípravách vzpomínal, jaké to bylo, když byl králem. "Úplně se to otočilo. Byl jsem desetileté dítě s těmi osmnáctiletými. Teď jsem já ten osmnáctiletý a máme svého krále, bereme ho na mrskačku s ročníkem a je to takové nostalgické, krásné si zavzpomínat," uvedl Franta.
Děvčata měla pro mládence připravené barevné stužky se svým jménem. Chystala i občerstvení. "Máme vdolečky, chlebíčky, sekanou, slivovici i pivo. Těšily jsme se na to. Tím, že jsme jeden ročník, tak je to takové vzácnější a hezčí," uvedla jedna z dívek Tereza Kučerová.
Letošní vlčnovský král se na veřejnosti po boku své družiny poprvé oficiálně představil na krojovém plese koncem ledna. Družinu s králem čeká také stavění máje. Vrcholem společných akcí bude o posledním květnovém víkendu Jízda králů, na kterou do Vlčnova každoročně přijíždějí tisíce lidí. Král oblečený v ženském kroji a s růží v ústech při ní pojede na koni v čele průvodu. Jízda králů byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Patří k nejznámějším folklorním zvykům v zemi.