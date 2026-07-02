Na úřadu vlády za účasti prezidenta Pavla jedná Bezpečnostní rada státu
2. 7. 2026 – 10:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na úřadu vlády za účasti prezidenta Petra Pavla začala dnes ráno jednat Bezpečnostní rada státu.
Pokračovat by měla v debatě o nové armádní koncepci, kterou začala v polovině června. Související agenda byla podle premiéra Andreje Babiše (ANO) tehdy tak široká, že bylo potřeba radu svolat znovu, aby se ji podařilo dokončit. Pavel s Babišem se dnes mají vidět poprvé poté, co premiér odmítl setkání kvůli summitu Severoatlantické aliance (NATO).
Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při příchodu do Strakovy akademie novinářům řekl, že na programu dvouhodinového jednání bezpečnostní rady je asi dvacítka bodů. Vedle armádní koncepce je to třeba policejní koncepce, ale i obecná bezpečnostní koncepce. Další účastníci s novináři nemluvili. Poprvé po převzetí funkce se rady účastní nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.
Aktualizaci koncepce výstavby české armády do roku 2040 zařadil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) mezi své hlavní úkoly po loňském nástupu do funkce. Současnou koncepci s výhledem do roku 2035 schválila koncem roku 2023 bývalá vláda Petra Fialy (ODS). Podle Babiše se má dokument vrátit k původní koncepci budování armády, schválené za předchozí vlády ANO, se zaměřením na plnění aliančních závazků v těžké a střední brigádě.
Pavel i Babiš se příští týden chystají na summit NATO do Ankary, účast obou je výsledkem několikaměsíčního sporu o složení české delegace. Vláda do ní původně prezidenta nezařadila, Pavel si účast vymohl díky předběžnému opatření Ústavního soudu. Ve středu prezident Deníku.cz řekl, že Babišovi v souvislosti se summitem několikrát nabízel osobní setkání, naposledy v úterý. Babiš však podle něj nesouhlasil, protože z jeho pohledu je všechno rozhodnuté.
Premiér prezidentovi v úterý napsal dopis, ve kterém uvedl, že ke schůzce nevidí důvod, protože vláda splnila všechna nařízení Ústavního soudu. "Vzhledem k tomu, že jste se dříve bohužel rozhodl pro podání žaloby k ÚS a vláda ČR následně splnila vše, co jí ÚS svým předběžným opatřením nařídil, nevidím důvod ke konání osobní schůzky na toto téma. K setkáním nad jinými tématy jsem po návratu ze summitu v Ankaře otevřen," uvedl Babiš.
Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti země. Členy jsou premiér a další členové kabinetu podle rozhodnutí vlády. Obvykle se zasedání účastní policejní prezident, generální ředitel hasičů, náčelník generálního štábu armády či šéfové tajných služeb.