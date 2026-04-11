Na účastníky Pochodu pro život čekali na trase odpůrci, zasahovala policie
11. 4. 2026 – 16:18 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Účastníky Pochodu pro život, kteří odpoledne po různých trasách v mnoha menších skupinách šli z Hradčanského na Václavské náměstí, doprovodili do centra Prahy i jejich odpůrci.
Slovní střety obou táborů, které bylo možné slyšet už po trase průvodu, na Václavském náměstí pokračovaly. Odpůrci pochodu skandovali na několika místech po trase i na náměstí hesla podporující právo žen na potrat, pískali a někde se snažili trasu průvodu zablokovat. Organizátoři z Hnutí pro život připravili na náměstí program na podporu žen a rodin čekajících nečekaně dítě.
Policisté včetně takzvaných těžkooděnců i členové antikonfliktního týmu museli několikrát zasahovat, snažili se bránit zablokování trasy pochodu i větším střetům. Zadrželi pět lidí, kteří při blokádách průvodu neuposlechli jejich výzvy. Vážnější střety neřešili, uvedli na síti X.
První účastníci pochodu, z nichž mnozí nesli barevné balonky či transparenty s hesly na podporu rodin, před 14:00 dorazili na Můstek. Další tam postupně přicházeli, někteří ale museli kvůli protestním shromážděním hledat jiné cesty.
Na Václavském náměstí se sešli i jejich odpůrci, část zůstala v ulici 28. října, další byli na předělu horní a dolní části Václavského náměstí. Na účastníky pochodu už cestou do centra města odpůrci volali hesla "Moje tělo, moje volba", "To my, to my, to my jsme pro život" nebo "Ženská práva, lidská práva". Podobná hesla měli i na transparentech. Ve skandování a pískotu pokračovali na Můstku během odpoledního programu, u Jindřišské ulice také bubnovali a tancovali. Policisté se snažili obě strany průběžně oddělovat, i pomocí přistavených automobilů či zátaras.
Pochod pro život pořádá Hnutí pro život jako vyjádření podpory ženám, které nečekaně čekají dítě. Podle kritiků ale zpochybňují právo žen svobodně rozhodovat o svém těle i případném potratu. Letošního ročníku se podle pořadatelů zúčastnilo přes 4000 lidí, převážně rodin s dětmi. Cestou malovali na chodníky a ulice srdíčka s dětskými nožičkami. Při průchodu kolem odpůrců některé skupiny odříkávaly modlitby či zpívaly náboženské písně. Někteří na skandování "Ježíš by šel s námi" odpovídali "to nikdy".
Letos organizátoři průvod rozdělili na desítky menších pochodů, zřejmě kvůli tomu, že loni odpůrci pochod zablokovali. Odpůrci na účastníky pochodu čekali na Malostranském náměstí i dalších místech po trase. Už dopoledne se na náměstí Republiky sešly stovky zejména mladých lidí na podporu ženských a lidských práv, kteří dávali najevo nesouhlas s činností Hnutí pro život.
Účastníci Pochodu pro život chtějí podle organizátorů podpořit ženy, které neplánovaně přijdou do jiného stavu. Zároveň chtějí povzbudit politiky k podpoře konkrétních opatření v oblasti daní, bydlení a mobility, aby narození dítěte nevedlo k propadu životní úrovně rodiny.