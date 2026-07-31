Na studené pití nemusíte čekat hodinu: Tenhle jednoduchý trik ho vychladí za pár minut
31. 7. 2026 – 7:06 | Magazín | Jiří Rilke
Mokrá papírová utěrka omotaná kolem lahve zkrátí chlazení v mrazáku o čtvrtinu. Fyzici z Michiganu ale zjistili, že jeden ještě jednodušší tah funguje výrazně lépe.
Pití pokojové teploty (kolem 22 °C) potřebuje v běžném mrazáku klidně tři čtvrtě hodiny, než se dostane na příjemných sedm stupňů. Vinu nese samotný vzduch: i když je v mrazáku hluboko pod nulou, vede teplo asi dvacetkrát hůř než voda a funguje spíš jako izolace. Teplo z lahve do něj uniká jen neochotně.
Voda jako tepelná dálnice
Změna nastane ve chvíli, kdy do hry zapojíte obyčejnou papírovou utěrku namočenou ve vodě. Když jí lahev pevně omotáte, vytvoříte na povrchu vysoce vodivou vrstvu. Izolační vzduchová bublina zmizí a mokrý papír začne teplo ze skla nebo hliníku odsávat. Navíc se v suchém prostředí mrazáku voda z utěrky odpařuje a následně mrzne — a obě tyto fázové přeměny berou energii ve formě tepla právě z vašeho nápoje.
Jedna chyba ale celý efekt zabije: utěrka musí být pouze vlhká a vyždímaná, nikoliv nacucaná k prasknutí. Z příliš mokrého papíru se rychle stane tlustá krusta ledu, která zafunguje jako dokonalý izolant a chlazení naopak zpomalí.
Jak vypadá praxe
O tom, jak moc trik s utěrkou vlastně pomáhá, se mezi fyziky dlouho vedly spory. V roce 2023 ho proto podrobili měření David Butts a Michael Murillo z Michiganské státní univerzity ve studii publikované na platformě Qeios.
S teplotními čidly uvnitř lahví zjistili dvě věci. Mokrá utěrka opravdu funguje, ale zkrátí chlazení „jen“ o čtvrtinu — a to ještě pouze v mrazáku s klidným vzduchem, tedy třeba když je plný potravin.
Druhé zjištění je zajímavější. Jakmile lahev postavíte přímo k výdechu ventilátoru moderního mrazáku, samotné proudění mrazivého vzduchu zkrátí chlazení o 60 až 70 procent — a papír k tomu nepotřebujete vůbec. Utěrka měla v takovém případě zanedbatelný efekt.
Ultimátní záchrana: ledová lázeň se solí
Ani jeden z těchto triků ale nepředčí metodu, kterou potvrdí každý barman: ledovou lázeň se solí. Nasypte do kbelíku led, zalijte ho trochou vody a přidejte několik lžic obyčejné kuchyňské soli. Sůl sníží bod tání ledu, takže směs zůstane tekutá, i když její teplota spadne pod nulu.
Voda pak teplé plechovky obklopí ze všech stran a podle Popular Science stačí na vychlazení asi pět minut. A to už je opravdu solidní tempo.
Ať už si tedy vyberete utěrku do mrazáku, nebo slaný kbelík na zahradě, s teplým pitím ve vedru se letos trápit nebudete.