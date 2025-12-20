Na Štědrý den mohou Pražané navštívit památky, zoo i botanickou zahradu
20. 12. 2025 – 13:26 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na Štědrý den mohou lidé v Praze navštívit některé místní památky a muzea a botanickou či zoologickou zahradu, jejichž zvířatům mohou donést i jídlo.
Vyplývá to z informací na webech institucí a vyjádření jejich mluvčích. Se zkrácenou dobou budou otevřené i vánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí.
Pro veřejnost budou 24. prosince otevřené například památky, které spravuje městská firma Prague City Tourism. Od 09:00 do 15:00 si lidé budou moci prohlédnout Staroměstskou radnici s orlojem nebo Klementinum, od 10:00 do 14:30 bude přístupná Prašná brána či pražské věže a od 10:00 do 15:00 Petřínská rozhledna. Otevírací dobu všech památek najdou lidé na webu.
Od 09:00 do 14:00 bude otevřená také botanická zahrada v Troji, kde jsou vedle jehličnanů a stálezelených stromů nyní k vidění třeba keře cesmíny, hlohyně, dřišťálu s červenými, oranžovými a žlutými plody, fialové kuličky krásnoplodek a zimní květy vilínů, jasmínu nahokvětého či kaliny. Otevřená bude i vinotéka sv. Kláry nebo Café Ornament.
O Štědrém dni mohou lidé od 9:00 zavítat rovněž do zoologické zahrady, a to za zlevněné vstupné. To bude po dobu vánočních prázdnin od pondělí 22. prosince do neděle 4. ledna činit 100 korun, běžně přitom dospělí platí 330 korun. Děti do 15 let budou mít na Štědrý den vstup za korunu.
Lidé navíc mohou v tento den přinést zvířatům krmivo, které jim dají chovatelé v následující dny. Sběrné místo bude u hlavního vchodu. "Zvířata zejména ocení mrkev a jablka, případně nesladké suché pečivo," uvedla zahrada.
Pavilony se zvířaty se zavřou na Štědrý den ve 14:00, návštěvníci ale budou moci v areálu zoo zůstat do 16:00.
Pražané mohou o svátečním dni zavítat také na hlavní vánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí. Tamní stánky budou otevřené od 10:00 do 14:00.
Za uměním pak mohou jít lidé v Praze od 10:00 do 15:00 třeba do Musea Kampa a od 09:00 do 14:00 bude otevřeno Muzeum MHD.