Na Staroměstském a Václavském náměstí se sejdou lidé na podporu prezidenta Pavla
1. 2. 2026 – 6:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na Staroměstském a Václavském náměstí se dnes od 15:00 hodin uskuteční shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, které pořádá spolek Milion chvilek.
Reaguje tak na spor hlavy státu a předsedy Motoristů Petra Macinky kvůli nejmenování poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí. Původně se měla akce konat pouze na Staroměstském náměstí, v sobotu ráno však předseda spolku Mikuláš Minář oznámil, že pro obrovský zájem organizátoři nainstalují dvě velkoplošné obrazovky i ve spodní části Václavského náměstí.
Spor mezi Pavlem a Macinkou eskaloval v úterý. Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že mu šéf Motoristů a ministr zahraničních věcí doručil prostřednictvím poradce Petra Koláře textové zprávy, které hlava státu považuje za pokus o vydírání. Komunikaci Macinky a Koláře, která se týkala odmítavého postoje hlavy státu k Turkovi, Hrad zveřejnil. Macinka poté uvedl, že svá slova za vydírání nepovažuje, snaha ovlivnit něčí postoj v politice je podle něj podstatou každého vyjednávání.
Minář v pozvánce na akci na facebooku uvedl, že na shromáždění zveřejní své požadavky i další postup. V sobotu odhadoval, že do Prahy zamíří 30.000 až 50.000 lidí z celého Česka. "K tomu je třeba připočítat ještě účastníky z Prahy," napsal na síti X.
Minář zároveň vyzval veřejnost k podpisu výzvy Stojíme za prezidentem, kterou spolek vypsal loni na konci roku po vzniku nové vlády ANO, SPD a Motoristů a údajném rostoucím tlaku na prezidenta. K pátečnímu odpoledni ji podepsalo přes 530.000 lidí.
Výzva podle autorů mimo jiné oceňuje prezidentův pevný a rozvážný přístup k ochraně hodnot, jako jsou svoboda, demokracie, respekt k zákonům a ukotvení České republiky v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO).
Spolek Milion chvilek pro demokracii upoutal pozornost především svou protestní akcí z léta roku 2019, kdy se na protestu proti tehdejší vládě Andreje Babiše (ANO) sešlo v Praze na Letné podle organizátorů asi čtvrt milionu lidí.