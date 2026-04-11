Na pražském Výstavišti dnes pořadatelé vyhlásí vítěze hudebních cen Anděl
11. 4. 2026 – 10:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na pražském Výstavišti dnes pořadatelé vyhlásí vítěze hudebních cen České hudební akademie (ČHA) Anděl za rok 2025.
O vítězích 15 kategorií rozhodli ve třetím kole hlasování členové ČHA. Jedinou výjimkou je tradičně síň slávy, jejíž letošní laureát je už zvolený a bude rovněž oznámen dnes. Prvního kola hlasování se letos zúčastnilo 427 akademiků.
Tři šance na zisk ceny Anděl má rapová trojice Gufrau a hudebník Victor Kal., který s ní vystupuje. Sošku Anděla si mohou odnést za vítězství v kategoriích objev, společný projekt a za skladbu Navždycky blázen, na které se podílel i rapper Rohony. Dvě nominace mají díky hlasování akademiků ve druhém kole Michal Prokop a Framus Five, Ben Cristovao, Mňága a Žďorp, Calin s Ewou Farnou, James Cole s Ideou nebo Dorota Barová.
Prokop a Framus Five si dvě nominace vysloužili za album Ostraka, Mňága a Žďorp za nahrávku Hoříš? Hořím!, Ben Cristovao za skladbu Dlouhá noc a album Septum, Calin a Farna za singl Ať je klid, James Cole a Idea za album Done a Barová za album Píseň pro Mi. V nejvíce sledované kategorii album o cenu usiluje také David Stypka a Bandjeez s albem Opatruj. Kompletní seznam nominovaných je na webu.
Letošní předávání nabídne dvě pódia - moderační, určené pro vyhlašování, a samostatnou performance stage pro živá hudební čísla. Na pódiu Křižíkova pavilonu vystoupí Prokop, dvojice James Cole a Idea. Dále se představí mladá pražská rapová trojice Gufrau, Victor Kal. a Rohony, zpěvačka Lenny v doprovodu Unique Quartet, Annet X a Klára Vytisková. Sestavu vystupujících uzavírá post-punková kapela The Prostitutes. Večerem provedou Libor Bouček a Martin "Mikýř" Mikyska.
Ceny Anděl uděluje každoročně hudební akademie od roku 1991. Od roku 1997 je symbolizuje soška Anděla se šalmají od sochaře Jaroslava Róny.