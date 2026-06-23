Na podporu výzkumu a vývoje kritických technologií se rozdělí téměř dvě miliardy
23. 6. 2026 – 18:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) rozdělí 1,85 miliardy korun na podporu výzkumu a vývoje kritických technologií, jako jsou umělá inteligence, polovodiče, kvantové technologie, biotechnologie, čisté technologie nebo obranné systémy.
O peníze si budou moci žádat malé, střední firmy i velké firmy letos od 17. července do 30. září. MPO o tom dnes informovalo na webových stránkách.
Výzva je součástí platformy Strategické technologie pro Evropu (STEP), prostřednictvím níž Evropská komise (EK) vybízí členské státy, aby zvýšily investice do strategických technologií s cílem posílit konkurenceschopnost a inovace Evropy.
"Podporu tak budou moci získat pouze projekty realizované ve vybraných technologických oblastech, jejichž cíle a plánované výstupy budou v souladu s prioritami platformy STEP," uvádí resort ve své zprávě. Jde tedy o projekty s cílem vyvíjet inovativní strategické technologie sloužící k posílení a rozvoji evropského průmyslu. Mezi očekávané výstupy projektů tak podle resortu patří například prototypy, funkční vzorky, ověřené technologie nebo digitální řešení.
Do výzvy se mohou zapojit malé, střední i velké podniky, a to samostatně nebo v konsorciích s výzkumnými organizacemi nebo jinými podniky. Nově se budou moct velké firmy zapojit samostatně, tedy bez partnerů.
Výhodu mají ty podniky, které podle MPO prošly už hodnocení EK a získaly takzvanou Pečeť suverenity STEP, těm totiž resort umožní zjednodušený režim posouzení. "V rámci tzv. fast track hodnocení budou ověřována pouze vybraná kritéria, což umožní rychlejší a efektivnější proces hodnocení žádostí," poznamenala vrchní ředitelka Sekce fondů EU Jitka Opičková.
O podporu mají zájemci žádat prostřednictvím portálu ISKP21+. Peníze MPO rozdělí z evropského Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), který má skončit příští rok.