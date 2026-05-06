Dnes je středa 6. května 2026., Svátek má Radoslav
Počasí dnes 21°C Polojasno

Na ostrov je zakázaný vstup, slouží jako skanzen pro lidskou společnost

6. 5. 2026 – 14:10 | Zpravodajství | Alex Vávra

Na ostrov je zakázaný vstup, slouží jako skanzen pro lidskou společnost
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Na malém ostrově uprostřed Bengálského zálivu žije kmen, který už tisíce let odmítá kontakt s okolním světem. Sentinelci útočí na každého vetřelce a indická vláda dnes jejich izolaci přísně chrání. Přesto se stále najdou lidé, kteří riskují život, aby zakázaný ostrov navštívili.

V době sociálních sítí, chytrých telefonů a nepřetržitého spojení se světem existuje místo, kde lidé nikdy neslyšeli o internetu, elektřině ani moderní civilizaci. Malý ostrov ukrytý v Bengálském zálivu dodnes obývá tajemný kmen, který už desítky tisíc let odmítá kontakt s okolním světem — a svou izolaci chrání smrtící silou.

Severní Sentinel, jeden z Andamanských ostrovů patřících Indii, je dnes považován za nejnepřístupnější obydlený ostrov planety. Nikdo nesmí připlout blíž než na pět kilometrů a oblast neustále hlídá indické námořnictvo. Důvod je jednoduchý. Místní obyvatelé, známí jako Sentinelci, nemají pravděpodobně žádnou imunitu vůči běžným nemocem moderního světa. I obyčejná chřipka by pro ně mohla znamenat katastrofu. Přesto se stále najdou lidé, kteří zákaz porušují. Někteří kvůli dobrodružství, jiní kvůli víře nebo touze natočit senzaci pro internet.

Moře zdroj: Profimedia.cz

Kmen, který zastavil čas

Sentinelci patří mezi poslední skutečně izolované komunity na světě. Odborníci se domnívají, že jejich předkové dorazili z Afriky před desítkami tisíc let a na ostrově žijí možná už 60 000 let. Jejich jazyk je natolik odlišný od ostatních andamanských jazyků, že naznačuje tisíce let téměř úplné izolace.

Ostrov o rozloze přibližně 60 kilometrů čtverečních je pokryt hustým tropickým pralesem a obklopen nebezpečnými korálovými útesy. Neexistují zde přístavy, silnice ani infrastruktura. Přesto Sentinelci nejsou primitivními lidmi, jak bývají často popisováni. Umějí vyrábět nástroje a zbraně z kovu získaného z vraků lodí, které ztroskotaly na útesech kolem ostrova.

Loď zdroj: Profimedia.cz

Záběry pořízené během několika vzácných pozorování ukazují fyzicky zdatné a zdravé lidi, kteří dokázali přežít bez pomoci moderní společnosti. Na rozdíl od jiných domorodých kmenů v oblasti zůstali soběstační a nepodlehli závislosti na státní pomoci.

Jejich nepřátelství vůči cizincům má navíc hluboké historické kořeny. Už v 19. století britští kolonizátoři unesli několik Sentinelců do hlavního města Andamanských ostrovů, dnešního přístavu Blair. Dospělí krátce nato zemřeli na nemoci a děti byly vráceny zpět na ostrov. Pro izolovaný kmen šlo pravděpodobně o první tragickou zkušenost s okolním světem. Od té doby Sentinelci opakovaně útočili na každého, kdo se k jejich území přiblížil. Šípy a kameny se staly jasným vzkazem, že o kontakt nestojí.

Pláž zdroj: Profimedia.cz

Lidé, kteří zákaz ignorovali

Navzdory přísným zákazům se i v moderní době objevují lidé, kteří se snaží na ostrov proniknout. Nejznámějším případem byl americký misionář John Allen Chau, který se v roce 2018 rozhodl Sentinelce obrátit na křesťanství. Na ostrov se dostal nelegálně s pomocí rybářů, ale krátce po přistání byl zabit šípy. Jeho tělo se nikdy nepodařilo získat zpět.

Další incident přišel v roce 2025, kdy byl zadržen youtuber Mykhailo Viktorovych Polyakov. Na ostrově údajně strávil asi hodinu při natáčení videa. Podle vyšetřovatelů se snažil přivolat pozornost kmene pískáním na píšťalku a zanechal na pláži plechovku Coca-Coly a kokosové ořechy jako dar.

Mohlo by vás zajímat

Jedním z nejslavnějších momentů historie ostrova se stal rok 2004. Po ničivé tsunami v Indickém oceánu vyslala Indie vrtulník, aby zjistil, zda obyvatelé přežili. Když však stroj přeletěl nízko nad pláží, jeden ze Sentinelců vyběhl z džungle, napnul luk a namířil šíp přímo na vrtulník. Fotografie tohoto okamžiku obletěla celý svět. Zatímco miliony lidí po katastrofě potřebovaly pomoc, Sentinelci přežili sami.

Dnes indická vláda respektuje jejich rozhodnutí žít v izolaci a ostrov ponechává prakticky nedotčený. Mnozí antropologové tvrdí, že jde o jeden z posledních skutečných symbolů lidské nezávislosti na moderním světě. Severní Sentinel tak zůstává místem, kde se čas téměř zastavil. Ostrovem, který moderní civilizace nikdy plně nedobyla — a možná ani dobýt nedokáže.

Tagy:
Indie historie domorodci
Zdroje:
Unilad, Wikipedia, https://www.survivalinternational.org/
Profilový obrázek
Alex Vávra
Rád hledám příběhy nejen v realitě, ale i mezi stránkami knih, v hudbě nebo na filmovém plátně. Ve volných chvílích se nejčastěji ztrácím ve světě literatury. Občas si dopřeju i herní zážitek, nejraději sahám po simulátorech.

Předchozí článek

Luxusní plavbu zasáhl děsivý virus, přišla karanténa i mrtví

Následující článek

Cena plynu pro evropský trh výrazně klesá díky nadějím na dohodu USA s Íránem

Nejnovější články