Na ostrov je zakázaný vstup, slouží jako skanzen pro lidskou společnost
6. 5. 2026 – 14:10 | Zpravodajství | Alex Vávra
Na malém ostrově uprostřed Bengálského zálivu žije kmen, který už tisíce let odmítá kontakt s okolním světem. Sentinelci útočí na každého vetřelce a indická vláda dnes jejich izolaci přísně chrání. Přesto se stále najdou lidé, kteří riskují život, aby zakázaný ostrov navštívili.
V době sociálních sítí, chytrých telefonů a nepřetržitého spojení se světem existuje místo, kde lidé nikdy neslyšeli o internetu, elektřině ani moderní civilizaci. Malý ostrov ukrytý v Bengálském zálivu dodnes obývá tajemný kmen, který už desítky tisíc let odmítá kontakt s okolním světem — a svou izolaci chrání smrtící silou.
Severní Sentinel, jeden z Andamanských ostrovů patřících Indii, je dnes považován za nejnepřístupnější obydlený ostrov planety. Nikdo nesmí připlout blíž než na pět kilometrů a oblast neustále hlídá indické námořnictvo. Důvod je jednoduchý. Místní obyvatelé, známí jako Sentinelci, nemají pravděpodobně žádnou imunitu vůči běžným nemocem moderního světa. I obyčejná chřipka by pro ně mohla znamenat katastrofu. Přesto se stále najdou lidé, kteří zákaz porušují. Někteří kvůli dobrodružství, jiní kvůli víře nebo touze natočit senzaci pro internet.
Kmen, který zastavil čas
Sentinelci patří mezi poslední skutečně izolované komunity na světě. Odborníci se domnívají, že jejich předkové dorazili z Afriky před desítkami tisíc let a na ostrově žijí možná už 60 000 let. Jejich jazyk je natolik odlišný od ostatních andamanských jazyků, že naznačuje tisíce let téměř úplné izolace.
Ostrov o rozloze přibližně 60 kilometrů čtverečních je pokryt hustým tropickým pralesem a obklopen nebezpečnými korálovými útesy. Neexistují zde přístavy, silnice ani infrastruktura. Přesto Sentinelci nejsou primitivními lidmi, jak bývají často popisováni. Umějí vyrábět nástroje a zbraně z kovu získaného z vraků lodí, které ztroskotaly na útesech kolem ostrova.
Záběry pořízené během několika vzácných pozorování ukazují fyzicky zdatné a zdravé lidi, kteří dokázali přežít bez pomoci moderní společnosti. Na rozdíl od jiných domorodých kmenů v oblasti zůstali soběstační a nepodlehli závislosti na státní pomoci.
Jejich nepřátelství vůči cizincům má navíc hluboké historické kořeny. Už v 19. století britští kolonizátoři unesli několik Sentinelců do hlavního města Andamanských ostrovů, dnešního přístavu Blair. Dospělí krátce nato zemřeli na nemoci a děti byly vráceny zpět na ostrov. Pro izolovaný kmen šlo pravděpodobně o první tragickou zkušenost s okolním světem. Od té doby Sentinelci opakovaně útočili na každého, kdo se k jejich území přiblížil. Šípy a kameny se staly jasným vzkazem, že o kontakt nestojí.
Lidé, kteří zákaz ignorovali
Navzdory přísným zákazům se i v moderní době objevují lidé, kteří se snaží na ostrov proniknout. Nejznámějším případem byl americký misionář John Allen Chau, který se v roce 2018 rozhodl Sentinelce obrátit na křesťanství. Na ostrov se dostal nelegálně s pomocí rybářů, ale krátce po přistání byl zabit šípy. Jeho tělo se nikdy nepodařilo získat zpět.
Další incident přišel v roce 2025, kdy byl zadržen youtuber Mykhailo Viktorovych Polyakov. Na ostrově údajně strávil asi hodinu při natáčení videa. Podle vyšetřovatelů se snažil přivolat pozornost kmene pískáním na píšťalku a zanechal na pláži plechovku Coca-Coly a kokosové ořechy jako dar.
Jedním z nejslavnějších momentů historie ostrova se stal rok 2004. Po ničivé tsunami v Indickém oceánu vyslala Indie vrtulník, aby zjistil, zda obyvatelé přežili. Když však stroj přeletěl nízko nad pláží, jeden ze Sentinelců vyběhl z džungle, napnul luk a namířil šíp přímo na vrtulník. Fotografie tohoto okamžiku obletěla celý svět. Zatímco miliony lidí po katastrofě potřebovaly pomoc, Sentinelci přežili sami.
Dnes indická vláda respektuje jejich rozhodnutí žít v izolaci a ostrov ponechává prakticky nedotčený. Mnozí antropologové tvrdí, že jde o jeden z posledních skutečných symbolů lidské nezávislosti na moderním světě. Severní Sentinel tak zůstává místem, kde se čas téměř zastavil. Ostrovem, který moderní civilizace nikdy plně nedobyla — a možná ani dobýt nedokáže.