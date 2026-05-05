Letošní Met Gala vzdalo hold kostýmnímu výtvarnictví, doprovázely ho protesty
5. 5. 2026 – 12:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Celebrity v noci na dnešek na charitativní akci Met Gala, kterou v Metropolitním muzeu umění v New Yorku každoročně pořádá časopis Vogue, představily extravagantní šaty a propracované outfity.
V róbách inspirovaných kostýmy a uměním se objevily například zpěvačky Beyoncé a Rihanna či tenisové legendy sestry Williamsovy. Letošní ročník akce, kterou média označují za nejdůležitější módní událost roku, doprovázely protesty proti miliardáři Jeffu Bezosovi. Ten spolu s manželkou Lauren Sánchezovou Bezosovou poprvé působil jako hlavní sponzor akce.
Stejně jako každý rok se Met Gala, jehož cílem je podpořit newyorské muzeum, neslo v duchu předem zvoleného tématu. Letos měly celebrity za úkol nechat se inspirovat výstavou Costume Art (Umění kostýmu), která podle Vogue zkoumá ústřední roli oblečeného těla, a vybrat šaty v souladu s dress codem Fashion is Art (Móda je umění). Na koberci, který letos pod nohami celebrit připomínal dlážděný chodník, se tak objevila pestrá škála rób a obleků inspirovaných malbami, filmem, kostýmy i anatomií.
Po deseti letech se na schody před newyorským muzeem, kde celebrity pózují před fotografy, vrátila jako jedna z hostitelů slavnostního večera Beyoncé. Představila se v průhledných šatech zdobených motivem blyštivé kostry od francouzského návrháře Oliviera Rousteinga a na akci ji doprovázeli její manžel Jay-Z a dcera Blue Ivy. Spolu s ní hostily gala také sportovkyně Venus Williamsová, herečka Nicole Kidmanová a také bývalá šéfka amerického Vogue Anna Wintourová.
Mezi celebritami v interpretaci letošního tématu podle agentury Reuters vynikl například portorikánský zpěvák Bad Bunny, který se převlékl za staršího muže, modelka Heidi Klumová v šatech a líčení stylizovaných do mramorové sochy, či zpěvačka Katy Perry, jejíž tvář zahalovala stříbrná maska. Extravagantní look představila také umělkyně Madonna, na Met Gala se objevila s černým kloboukem ozdobeným propracovaným korábem a vlečkami, které jí pomáhalo nést několik dalších lidí. Její róba od Saint Laurenta podle médií čerpala inspiraci ze surrealistického obrazu Pokušení sv. Antonína od Leonory Carringtonové.
Také další hvězdy se letos inspirovaly specifickými uměleckými díly. Herečka Angela Bassettová se objevila v růžových šatech od Prabala Gurunga vytvořených po vzoru malby z období Harlemské renesance. Modelka a herečka Hunter Schaferová a zpěvačka Gracie Abramsová připomněly obrazy Gustava Klimta. Modelka Kendall Jennerová představila róbu od návrháře Zaca Posena inspirovanou sochou Níké Samothrácké, influencerka Emma Chamberlainová pak oblékla šaty od Muglera inspirované Vincentem van Goghem. Média zaujala také zpěvačka Rihanna, která v blyštivých šatech od Maison Margiela a v doprovodu manžela A$AP Rockyho uzavřela průvod celebrit mířících na akci.
Poté, co se zakladatel společnosti Amazon Bezos a jeho manželka zapojili jako sponzoři, vzrostl podle agentury AFP v posledních týdnech počet výzev k bojkotu události. Manželé podle médií věnovali deset milionů dolarů (přibližně 208 milionů Kč) a stali se čestnými předsedy. Příspěvky na sociálních sítích i plakáty vylepené po New Yorku kritizovaly blízké vztahy miliardáře s americkým prezidentem Donaldem Trumpem i pracovní podmínky zaměstnanců Amazonu. Bezos nakonec pózování před vstupem na akci vynechal.
AFP popisuje, že na rozdíl od předchozích let se celebrity ve většině případů vyhnuly politickým vzkazům, ať už ve svém oblečení či v prohlášení na schodech. U muzea se shromáždilo několik demonstrantů, z nichž někteří drželi v rukou velká kartonová písmena vyzývající ke zdanění nejbohatších a označovali svou akci za červený koberec odporu. Jednoho protestujícího bezpečnostní složky při pokusu o vstup na akci zadržely.