Na Kypru debatou o rozpočtu začal druhý den neformálního summitu EU
24. 4. 2026 – 9:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na Kypru dnes dopoledne začal druhý den neformálního summitu Evropské unie, oznámila mluvčí předsedy Evropské rady Antónia Costy. Dopolední blok se věnuje především unijnímu rozpočtu na období 2028 až 2034.
Později pak prezidenti a premiéři členských států budou jednat s představiteli Libanonu, Sýrie, Egypta, Jordánska či Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu (GCC). Za Českou republiku je v Nikósii premiér Andrej Babiš. Odpoledne jednání končí.
Návrh rozpočtu na období 2028 až 2034 Evropská komise představila loni v červenci. Chce, aby rozpočet byl výrazně flexibilnější, a počítá se zhruba dvěma biliony eur (přibližně 49 bilionů korun), což je něco přes jedno procento HDP unijních států v daném období. Debatu vyvolává například snaha Evropské komise posílit vlastní zdroje financování. Prezident Kypru Nikos Christodulidis, který předsedá Radě Evropské unie, očekává debatu o posílení konkurenceschopnosti. Diskuze o rozpočtu bude mít podle něj politický ráz.
Šéf Evropské rady António Costa uvedl, že dnešní debata se týká financování rozpočtu a toho, "jak dát do souladu naše ambice s nezbytnými prostředky". "Máme kolektivní zodpovědnost za to, že dosáhneme dohody do konce roku a tím zajistíme, že nový rozpočet bude připravený na začátku 2028," uvedl na síti X Costa.
Rozpočet vedle států schvaluje i Evropský parlament, který již vyjádřil své námitky. Kritické jsou i některé státy. Babiš před odletem na Kypr označil návrh komise za "absolutně nepřijatelný", protože podle něj počítá s nadměrným snížením prostředků určených České republice. Babiš zopakoval své výtky i dnes při příchodu na jednání. Český premiér se domnívá, že debata o rozpočtu bude pokračovat i v příštím roce.
Kolem poledne SELČ má pak začít jednání se zeměmi v okolním regionu. Na pracovní oběd by se podle informací kyperského předsednictví měli dostavit například prezidenti Libanonu Joseph Aún, Sýrie Ahmad Šara či Egypta Abdal Fattáh Sísí. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona je cílem setkání vyjádřit podporu Libanonu, který čelil izraelským útokům a snaží se odzbrojit šíitské hnutí Hizballáh, či debatovat o situaci Sýrie a Jordánska, kterých se současný konflikt rovněž dotkl.
Čtvrteční jednání se zaměřilo na krizi na Blízkém východě a na nárůst cen energií, ke kterému válka mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem přispěla, řekl Christodulidis. Na začátku čtvrtečního jednání byl přítomen také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zástupci států EU s ním mluvili o podpoře Ukrajiny, jejím vstupu do unie či o sankcích proti Rusku.