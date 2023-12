Aktualizováno: Na jihu Čech se situace kolem sněhu zklidnila, kalamitní stav by mohl skončit

Pokud se situace se sněhem nezhorší, jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) odpoledne nebo večer odvolá kalamitní stav v kraji, uvedl před 11:00 na facebooku. Za největší problém teď označil odklízení sněhu. Na jihočeských silnicích je dnes pouze tenká vrstva sněhu. Silničáři jezdili v noci s veškerou technikou. Proti sobotní kalamitě je situace klidná. Kalamitní stav na jihu Čech vyhlásil Kuba v sobotu ráno. Situace se zklidnila poté, co přestalo sněžit, řekl ČTK.

MIlí Jihočeši, po včerejšku se situace v kraji výrazně zklidňuje. Naši silničáři byli zase celou noc venku a teď... Zveřejnil(a) Martin Kuba dne Neděle 3. prosince 2023

Kuba vyhlásil v kraji kalamitní stav v sobotu, protože místy napadlo až tři čtvrtě metru sněhu, byly problémy a výluky v železniční i autobusové dopravě, tisíce odběratelů EG.D neměly elektřinu. Firma EG.D dnes ráno sdělila, že bez proudu je v kraji 2400 odběrných míst. Sněžit by mělo dnes v kraji podle meteorologů jen ojediněle, teploty se budou pohybovat od minus pěti do minus dvou stupňů. Jihočeští hasiči měli od sobotních 22:00 do dnešního rána kvůli sněhu 32 výjezdů, nejvíc na Táborsku, nejčastěji odklízeli popadané stromy, uvedli na síti X. Vodohospodáři kvůli sněhu a mrazům teď problémy nečekají, řekl dnes ČTK předseda představenstva Jihočeského vodárenského svazu (JVS) Antonín Princ.

„Ta situace se zklidnila, jak přestalo sněžit. Všude teď kolegové silnice projíždějí, abychom měli co nejvíc odklizeno a vyčištěno do mrazů, které by měly začít dnes v noci. Situace je oproti sobotě významně klidnější,“ řekl dnes ráno ČTK Kuba. Na facebooku před 11:00 uvedl, že teď bude největší problém s odklízením sněhu ve větších městech, největší v Českých Budějovicích. Kraj se pokusí co nejvíc sněhu odstranit dnes, než začne pracovní týden.

„A také abychom toho zvládli co nejvíce, než to celé v noci zmrzne, protože předpověď na noc a pondělí je až minus 14 stupňů Celsia, a to bude zase odklízení komplikovat. Ten objem je ale velký a prosím všechny, aby chápali, že to bude komplikované,“ uvedl Kuba.

V noci nasadili na silnice jihočeští silničáři veškerou techniku, což je 200 sypačů. Čistili zbytky třícentimetrové vrstvy sněhu, jenž napadl přes noc. „Situace je pod kontrolou. Nemáme nic nesjízdného,“ řekl po 07:00 ČTK dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Šulista.

Do sobotní půlnoci v kraji ještě sněžilo, pak začalo srážek ubývat a byly jen ojedinělé, uvedli meteorologové. „Dnes bude sněžit taky jen ojediněle. Kalamitu jako v sobotu nečekáme,“ řekla ČTK Renata Uhlíková z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Na východě kraje se mohou přes den tvořit sněhové jazyky.

Jihočeští hasiči měli přes noc 32 výjezdů kvůli sněhu. Odklidili 26 stromů, které spadly na silnice, a pomohli šesti autům, jež zapadla do sněhu. „Je toho rozhodně méně než v sobotu. Nemyslím si, že by se opakoval ten včerejší den, kdy tam bylo 80 zásahů za tři hodiny,“ řekl dnes ráno ČTK mluvčí jihočeských hasičů Vratislav Malý.

Dnes byl největší mráz ráno ve Vimperku, kolem minus 12 stupňů. V pondělí ráno by měl být mráz podle meteorologů až minus 13 stupňů.

JVS měl kvůli kalamitě v sobotu jen drobné výpadky proudu. S ohledem na mrazy problémy nečeká. „Jsme vybaveni terénními auty, kterými se dostaneme ke všem našim objektům. Celý systém je pod vrstvou sněhu, nepředpokládáme, že by nás někde trápila porucha. Úpravna vody jede. Všechna potrubí jsou hluboko pod zemí. Větší problémy nastávají, když přijdou v jarních měsících tání a posuny v půdě,“ řekl Princ. JVS je největší producent pitné vody na jihu Čech. Vodárenská soustava měří přes 550 kilometrů, vodu z ní pije a používá na 400 000 Jihočechů, téměř dvě třetiny obyvatel kraje.

V pondělí ráno by měly být tuhé mrazy, kolem minus deseti až minus 13 stupňů. Dnes se budou nejvyšší denní teploty pohybovat od minus pěti k minus dvěma stupňům Celsia.