Na italských plážích chybějí plavčíci, v Apulii na bezpečnost dohlížejí vězni
5. 8. 2026 – 10:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V jihoitalském regionu Apulie zkoušejí nedostatek plavčíků na plážích vyřešit nasazením vězňů.
O projektu s názvem Io salvo (Zachraňuji) , jehož cílem je resocializace odsouzených, informuje agentura DPA.
Na italských plážích na bezpečnost rekreantů dohlíží podle oficiálních údajů 11.000 až 15.000 plavčíků v typických červených tričkách, potřeba by ale bylo 3000 až 4000 dalších. Práce už tolik lidí neláká.
Čtrnáct odsouzených z věznice Borgo San Nicola ve městě Lecce ráno autobus rozváží na různé pláže, po práci se zase vracejí do cel. Za den si vydělají 50 eur (přes 1200 korun). Nejdříve museli projít výběrovým řízením a pak je ve vězení čekalo tříměsíční školení týkající se bezpečnostních předpisů, první pomoci, včetně použití defibrilátoru. V prvních týdnech projektu šlo všechno dobře, nikdo z vězňů práci na pláži nevyužil k útěku.
Deník La Stampa citoval jednoho z nových plavčíků, 44letého Antonia, který se poprvé do vězení dostal ve 23 letech. "Po tolika letech za mřížemi se poprvé cítíš užitečný," řekl.
Projekt vznikl ve spolupráci se svazem plavčíků, vedením věznice a úřady. Nyní se uvažuje o tom, že by se do něho mohla zapojit i další nápravná zařízení.