Na Hradě se uskuteční konference ke stavebnictví, zúčastní se Babiš či Havlíček
4. 6. 2026 – 6:05 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na Pražském hradě se dnes uskuteční pravidelná konference Setkání lídrů českého stavebnictví, které se zúčastní zástupci vlády a českých firem.
Vystoupit by měli například premiér Andrej Babiš, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministryně financí Alena Schillerová, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (všichni ANO) či ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD). Pořadatelská analytická společnost CEEC Research uvedla, že kromě dalšího směřování stavebního sektoru by tématem měl být konflikt na Blízkém východě a jeho vliv na stavební průmysl a ekonomiku v ČR.
Hovořit by se mělo také o situaci zaměstnanců ve stavebnictví, jejich mzdových podmínkách a zaškolování pracovníků. Probírat by se měla i novela stavebního zákona, která zavádí centralizovanou stavební správu a kterou v současnosti projednávají poslanci.
V souvislosti s boji na Blízkém východě a s nimi spojeným zdražením energií rostly ceny některých stavebních materiálů. Výrazně se konflikt propsal například do ceny polystyrenu a některých dalších izolačních materiálů. Dražší energie pak mohou mít vliv i na cenu stavebních prací a celkový provoz.
Odborníci ze stavebnictví a stavební firmy dlouhodobě upozorňují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků v sektoru. Málo lidí se podle nich v současnosti také hlásí na střední i vysoké odborné školy. Havlíček a zástupci ministerstva průmyslu dříve uvedli, že se připravuje nový rámcový vzdělávací program, který opětovně zavede povinnou polytechnickou výchovu a praktické činnosti do základních škol. To by mělo vést ke zvýšení povědomí dětí a mladých lidí o technických oborech. Dlouhodobě ale zástupci bývalých vlád či současného kabinetu upozorňovali na to, že se stavebnictví v ČR neobejde bez pracovníků ze zahraničí.