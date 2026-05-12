Na dveře zaklepali zmrzlí. Noční mráz a ovocné stromy opět v nebezpečí, varuje ČHMÚ

12. 5. 2026 – 12:05 | Magazín | BS

Pranostika letos vychází zcela přesně a zmrzlí muži s sebou opravdu přináší teploty na nule nebo i pod ní.

Na dveře zaklepal první z pranostiky o třech ledových mužích – 12.5. dorazil Pankrác a lidová moudrost se tentokrát trefila do černého, protože s sebou v noci přinesl také citelnou studenou frontu. A bude hůř.

Jakmile se totiž bude Pankrác střídat se Servácem, tedy dnes v noci, mohou přijít i regulérní mrazy schopné ohrozit kvetoucí ovocné stromy či citlivější plodiny.

„Dnes se citelně ochladí a případné přeháňky budou od 800 m sněhové. Bouřky už se budou vyskytovat jen výjimečně a k nízkým teplotám se přidá čerstvý vítr, který pocit chladu ještě umocní,“ uvádí odborníci z ČHMÚ na sociální síti.

„V noci na středu může teplota při slabším větru klesnout až na -2 °C a v ohrožení jsou tak opět kvetoucí ovocné stromy,“ varují.

Bonifác ani Žofie už ale podle meteorologů nic horšího nepřinesou: „Od čtvrtka se začne velmi pozvolna oteplovat,“ dodávají.

Podobný vývoj předpokládá i předpovědní agregát AccuWeather: Nejchladnější bude podle něj dnešek, zbytek týdne čeká maxima okolo 14 °C a od víkendu oteplení.

Model ECMWF podle wxcharts.com také očekává největší chlad v noci na středu, předpovídané teploty se ale nepadají hluboko pod nulu, jak je vidět na mapce teplot pro dnešní půlnoc:

Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather, wxcharts
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

