Na dveře zaklepali zmrzlí. Noční mráz a ovocné stromy opět v nebezpečí, varuje ČHMÚ
12. 5. 2026 – 12:05 | Magazín | BS
Pranostika letos vychází zcela přesně a zmrzlí muži s sebou opravdu přináší teploty na nule nebo i pod ní.
Na dveře zaklepal první z pranostiky o třech ledových mužích – 12.5. dorazil Pankrác a lidová moudrost se tentokrát trefila do černého, protože s sebou v noci přinesl také citelnou studenou frontu. A bude hůř.
Jakmile se totiž bude Pankrác střídat se Servácem, tedy dnes v noci, mohou přijít i regulérní mrazy schopné ohrozit kvetoucí ovocné stromy či citlivější plodiny.
„Dnes se citelně ochladí a případné přeháňky budou od 800 m sněhové. Bouřky už se budou vyskytovat jen výjimečně a k nízkým teplotám se přidá čerstvý vítr, který pocit chladu ještě umocní,“ uvádí odborníci z ČHMÚ na sociální síti.
„V noci na středu může teplota při slabším větru klesnout až na -2 °C a v ohrožení jsou tak opět kvetoucí ovocné stromy,“ varují.
Bonifác ani Žofie už ale podle meteorologů nic horšího nepřinesou: „Od čtvrtka se začne velmi pozvolna oteplovat,“ dodávají.
Podobný vývoj předpokládá i předpovědní agregát AccuWeather: Nejchladnější bude podle něj dnešek, zbytek týdne čeká maxima okolo 14 °C a od víkendu oteplení.
Model ECMWF podle wxcharts.com také očekává největší chlad v noci na středu, předpovídané teploty se ale nepadají hluboko pod nulu, jak je vidět na mapce teplot pro dnešní půlnoc: