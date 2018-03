Na diety opatrně, jinak skončíte jak koule, apelují vědci

Špatná zpráva pro notorické dietáře a dietářky. Vědci potvrdili dalším důkazem to, že takzvané "chudé diety" nadělají více škody než užitku a 95 procent lidí, jež je drží, mají do dvou či pěti let zpátky svou původní váhu, uvádí neurovědec Michel Desmurget. Nedostatek vůle přitom není na vině. Naše tělo prostě nechce zhubnout, není na to "naprogramované".