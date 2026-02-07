Na co si dát pozor při podepisování "výhodných" nabídek
7. 2. 2026 – 14:00 | Magazín | Anna Pecena
Mysleli jste, že podepisujete jednu výhodnou nabídku a hotovo? Podvodníci a nevýhodné firmy to mění v dlouhodobou smluvní past, kterou si platíte měsíčně celé roky. Až si to uvědomíte, peněženka je prázdná a výpověď dost těžká.
Podvodné či nevýhodné nabídky jsou dnes na denním pořádku – od „skvělé ceny“ za energie, přes testovací služby až po levné tarify a bonusy, které ve skutečnosti znamenají dlouhodobý finanční závazek. EU spotřebitelská data ukazují, že až 10 % lidí skončilo v nechtěném předplatném, protože ani netušili, že podepsali dlouhodobou smlouvu s automatickým obnovováním.
Co se zdá jako „rychlá šance“
Mnoho firem dělá to samé: nabídne vám na první pohled jednorázovou či krátkodobou službu nebo produkt. „Zkušební“ období či „exkluzivní nabídka“ s nízkou cenou ale může být ve smlouvě doplněná drobným tiskem, který říká: pokud do určitého data smlouvu neodmítnete, automaticky se prodlužuje na další rok nebo více let. Toto automatické prodloužení není jen formalita – smlouva se tak změní z krátkodobé nebo zkušební do dlouhodobého závazku, který jen tak neukončíte.
Na co si dát pozor při podepisování
Prakticky všechny tyto triky spoléhají na to, že spotřebitel nabídku rychle podepíše a pak se nedívá do obchodních podmínek. České právo sice chrání spotřebitele, ale výjimky o prodlužování jsou stále možné – například dodavatelé energií mohou smlouvy automaticky obnovit, pokud si to nezakážete včas před koncem původního období. To znamená, že když se neohlídáte, můžete zaplatit vyšší cenu než kdybychom změnu odmítli.
Výpověď může být past
Jenže tady je jádro triku: smlouvy s automatickým prodloužením se často mění v obtížně vypověditelné závazky. Pokud smlouvu neodmítnete v přesně stanovené lhůtě, stává se na dobu neurčitou nebo na další dlouhou dobu s povinností platit měsíční poplatky. A i když zákon v Česku obecně zakazuje smluvní ujednání, které je nepřiměřeně nevýhodné pro spotřebitele, v praxi je situace taková, že firmy nemusí spotřebitele výslovně upozorňovat na blížící se prodloužení smlouvy.
Jak se nenechat nachytat
První pravidlo je jednoduché: čtěte smlouvy. A nejen to – hlídejte si, kdy služba končí a kdy se případně obnovuje. U energetických smluv nebo telekomunikačních služeb běžně platí, že musíte odmítnout prolongaci nejpozději několik týdnů předem, jinak se smlouva automaticky obnoví.
Druhé pravidlo: nevěřte všemu, co vypadá jako „neopakovatelná příležitost“. Často je to jen past, která se promění v měsíční platbu. A třetí: pokud už jste v takové smlouvě chycení a nejste si jistí svými právy, obraťte se na spotřebitelskou poradnu nebo institucí, která vám může pomoci s výpovědí či reklamací.