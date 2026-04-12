Na cenách Anděl letos uspěli Michal Prokop, Mňága a Žďorp i nováčci jako Gufrau
12. 4. 2026 – 8:19 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na cenách České hudební akademie Anděl za rok 2025 uspěli zavedení interpreti Michal Prokop a Mňága a Žďorp i nováčci jako rapové trio Gufrau.
Prokop se stal sólovým interpretem loňského roku. Deska Ostraka, kterou natočil se svoji kapelou Framus Five, se stala albem roku. Skladbou roku je píseň Navždycky blázen, na které se podíleli rapová trojice Gufrau, hudebník Victor Kal. a rapper Rohony. Skupinou roku se stala kapela Mňága a Žďorp za své album Hoříš? Hořím!
"Je to krásné, že ještě v osmdesáti letech mám šanci se utkat s těmi mlaďochy, kteří tady kolem nás jsou," řekl ČTK Prokop. "Čeká nás teď spousta koncertů a v druhé polovině roku budeme vydávat novou desku. Je to záznam našeho vánočního koncertu z Fora Karlín a k tomu bude samozřejmě nějaké koncertní turné," dodal.
Dvě sošky andělů pro vítěze si odnesly také výrazné osobnosti české rapové scény James Cole a Idea. Jejich album Done uspělo jako společný projekt i v žánrové kategorii rap. V kategorii sólová interpretka Česká hudební akademie zvolila vítězkou Kláru Vytiskovou za projekt +EGA. Do Síně slávy byla uvedena Lenka Filipová. Laureátka se slavnostního večera nezúčastnila, protože se potýká s následky zdravotních komplikací. Divákům nahrála zdravici. Rozhodnutí členů akademie oznámila její dcera, zpěvačka Lenny.
Večerem v prostorách Křižíkových pavilonů na pražském Výstavišti provedla dvojice Libor Bouček a Martin "Mikýř" Mikyska.
O vítězích letos rozhodovalo pět stovek akademiků. Objevem roku je podle nich za debutové album Tangerines mladá zpěvačka s americkými kořeny Marie April. Videoklipem roku se stala skladba Shake You Off od v Berlíně působících umělců Yasha 96 a Melis. Režisérem klipu je Jakub J. Jirásek.
V žánrových cenách uspěla v kategorii Alternativa a elektronika formace Ida The Young za album Tell Me When You Pass The Sun, v kategorii Folk zvítězil Jan Běťák s albem Jazykem květin. Jazz ovládl Tomáš Liška & Invisible World díky albu Holy Grail a Klasiku Alinde Quintet a jejich Inscape/Haas, Šostakovič, Vasks, Novák. Rockovým počinem uplynulého roku se stala deska Amen kapely Lvmen a nejvíce hlasů akademiků v kategorii Slovenské album získal Richard Müller s kapelou Banket za album Slovenská strela.
Řada hudebníků při převzetí cen kromě děkování otevřeně kritizovala současnou vládu či upozorňovala na politickou situaci v ČR i zahraničí. Například Idea kritizoval svého bývalého rapperského kolegu Otu Klempíře, dnes ministra kultury za Motoristy. Zpěvačka formace formace Ida The Young zase vyjádřila podporu Palestině a kritizovala českou vládu za spolupráci s Izraelem.
V doprovodném programu se vedle některých vystupujících objevily zpěvačka Lenny s Unique Quartetem, Annet X a kapela The Prostitutes.
Ceny Anděl uděluje Česká hudební akademie od roku 1991. Od roku 1997 je symbolizuje soška Anděla.