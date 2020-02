Na 'babexit' zapomeňte. Až Babiš skončí ve vládě, z politiky nezmizí

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Byznys Andreje Babiše je s politikou natolik propojen, že se bez ní neobejde. Je to symbiotický vztah, který mu nedovolí, aby se v budoucnu z politiky vytratil a nestaral se o ni.

Věříte na pohádky? I na ty, které vypráví Andrej Babiš?

Pohádka o babexitu

Pokud ANO nevyhraje sněmovní volby v roce 2021, odporoučím se z politiky, řekl Andrej Babiš v rozhovoru pro Blesk. "Občané rozhodnou o tom, jestli odejdu. Když prohraju volby, tak nebudu pokračovat v politice," pravil. A nebylo to poprvé, kdy zmínil svůj "babexit".

Před sněmovními volbami v říjnu 2017 v rozhovoru pro Právo majitel ANO, bude líp pravil, že když se stane premiérem, tak na jediné volební období. "Pokud bych byl premiér, sestavil vládu, tak bych tam chtěl být čtyři roky, ne déle. Čtyři roky. Taky bych chtěl mít chvíli normální život, věnovat se rodině i firmě."

Teď tedy Babiš připustil, že bude vládu ze Strakovy akademie řídit dalších šest let. Samosebou, když vyhraje volby. To se však dá očekávat, odhadem s osmdesátiprocentní jistotou.

Zejména proto, že ekonomika, byť zpomaluje, pořád roste. Táhnou ji firmy, podnikatelé, zaměstnanci. Premiér se svým týmem však dokáže podstatné části (třetině) voličů nabulíkovat, že hodnoty (prosperitu) tvoří on. A pomáhá mu i to, že umí přebírat cizí nápady a projekty a vydávat je za své.

Žvanírnu nemá rád

ANO, je líp. Vláda, která v době růstu těží z vyšších daňových příjmů, sice hospodaří na dluh, avšak spoustě Čechů to je jedno. Jednoduše proto, že vládní dluhy na svém bankovním účtu nevidí.

Kromě toho, Babiš nemá vážnou konkurenci. Opoziční strany, až na Piráty a částečně ODS, paběrkují, shánějí hlasy jen na to, aby se v příštích volbách dostaly nad pětiprocentní kvalifikační limit do sněmovny. A Petr Fiala i Ivan Bartoš jsou slabé a mdlé figury, nedokážou strhnout.

Šéf vlády se nemusí obávat ani vyšetřovatelů, kteří se pořád přehrabují v kauze Čapí hnízdo, státních zástupců, ba ani soudců. Soudní mlýny v této zemi melou pomaleji než ty boží.

Babiše může ze Strakovky v příštích letech dostat jen ekonomická krize, která dříve či později Česko nemine. Vláda na ni státní finance nepřipravila. Výrazně zvýšila povinné (mandatorní) výdaje státu, které lze jen obtížně seškrtat. O to víc by se rozpočet propadl.

Každá koruna by byla dobrá. Vládě by nezbývalo než přitvrdit. Nejprve by osekala benefity, které vám předtím poskytla, potom by patrně zmrazila příjmy zaměstnanců veřejné sféry, zvýšila některé daně, či aspoň nejrůznější poplatky, které ostatně zvedá už teď.

V krizových časech padají v Česku vlády jako hrušky. A je patrné, že by je nemusela ustát ani ta příští Babišova. Předčasné volby by pak ANO mohly vyhnat do opozice, nebo do pozice juniorní strany v koalici.

V obou případech, pokud by dodržel slovo, by Babiš měl z politiky zmizet. Z vlády i ze sněmovny by vskutku odešel. Sotva si lze představit, že by se smířil s rolí vicepremiéra, ministra, anebo jen člena "žvanírny". Copak by vydržel dřepět ve sněmovně a dívat se na to, jak ostatní vládnou?

Nepochybně by mandát položil. Jenže nepoložil by politiku. ANO by si pohlídal, a přes něj i vliv na politiku, se kterou je jeho byznys úzce provázán.

Prezidentská přípravka

Babišův holding rok co rok pobírá miliardy z evropských i státních dotací - provozních i investičních. K tomu jeho firmy ročně dostávají veřejné zakázky za další miliardy.

Babiš se tuto podnikatelsko-politickou symbiózu bude v budoucnu snažit udržet. Třeba jako šedá eminence v pozadí politického hnutí.

Anebo jako prezident. Prezidentské volby budou za necelé tři roky. A premiérství, jak dokládají Václav Klaus a Miloš Zeman, platí v Česku za přípravku na prezidentství.

Z Hradu je lepší výhled než ze Strakovy akademie a především – pro Babiše by titul šéfa státu mohl být lákavou příležitostí, jak si z Hradu pohlídat příští vlády, a tím i svůj byznys.