Myslíte si, že jeden psí rok znamená sedm lidských? Jde o jeden z nejčastějších omylů
29. 4. 2026 – 15:44 | Zprávy | Jana Szkrobiszová
Na první pohled to zní jednoduše. Věk psa vynásobíte sedmi a máte jasno. Tenhle výpočet se opakuje desítky let a většina lidí ho bere jako fakt. Jenže není.
Ve skutečnosti jde o jeden z nejrozšířenějších mýtů o psech. A jak ukazují novější vědecké studie, realita je mnohem zajímavější a pro mnoho majitelů i dost překvapivá.
Proč pravidlo „krát sedm“ vůbec nevychází
Myšlenka, že jeden psí rok odpovídá sedmi lidským, vznikla spíš jako zjednodušení než jako vědecký fakt. Měla lidem přiblížit, že psi žijí kratší dobu než lidé.
Jenže biologicky to nedává smysl.
Pes totiž nestárne rovnoměrně. V prvních letech života se vyvíjí extrémně rychle – mnohem rychleji než člověk. Už kolem jednoho roku je pohlavně dospělý a jeho vývoj odpovídá spíš dospívajícímu teenagerovi než malému dítěti.
Potom se ale tempo stárnutí výrazně zpomalí. Právě proto jednoduché násobení nefunguje.
Věda přišla s novým vzorcem. A ten mění všechno
V roce 2019 publikovali vědci z University of California San Diego studii, která se pokusila psí věk přepočítat přesněji. Ne na základě odhadu, ale podle změn v DNA, konkrétně epigenetických procesů.
Výsledkem je vzorec, který se dnes často cituje:
lidské roky = 16 × ln (věk psa) + 31 Jednoletý pes odpovídá přibližně 31 lidským letům. Čtyřletý pes odpovídá 53 leté osobě. Desetiletý mazlíček má 68 „lidských“ let.
Ten ukazuje jednu zásadní věc: stárnutí psa není lineární, ale logaritmické. Jinými slovy – na začátku života pes „stárne“ rychle, později mnohem pomaleji.
Kolik je vašemu psovi doopravdy? Tohle vás možná překvapí
Když tenhle vzorec převedeme do praxe, výsledky jsou úplně jiné, než na jaké jsme zvyklí:
- 1 rok → cca 31 lidských let
- 2 roky → cca 42 let
- 5 let → cca 57 let
- 10 let → cca 68 let
Najednou to začíná dávat větší smysl.
Roční pes už dávno není „dítě“. A desetiletý pes nemusí být nutně „na konci života“, jak si lidé často myslí.
Velikost psa hraje větší roli, než si myslíte
Do výpočtu ale vstupuje ještě jeden důležitý faktor – velikost plemene.
- malá plemena (např. teriéři) stárnou pomaleji
- velká plemena (např. dogy, bernardýni) stárnou rychleji
Proto může mít desetiletý malý pes biologicky „mladší“ organismus než stejně starý velký pes.
Na tenhle rozdíl dlouhodobě upozorňuje i American Kennel Club, podle kterého by se péče o psa měla řídit spíš biologickým než kalendářním věkem.
Proč na tom záleží víc, než se zdá
Možná si říkáš, že jde jen o čísla. Jenže právě tady dělá spousta majitelů chybu.
Pokud věříš, že je tvůj pes „ještě mladý“, můžeš přehlédnout moment, kdy už jeho tělo funguje jinak:
- začínají se opotřebovávat klouby
- roste riziko nemocí ledvin nebo srdce
Včasná změna krmiva, častější kontroly nebo krevní testy přitom dokážou prodloužit život o roky.
Nejčastější omyl? Hravý pes neznamená mladý pes
Jedna z největších chyb je spoléhat se na chování. Pes může být hravý i ve vyšším věku. To ale neznamená, že jeho organismus nestárne.
Biologické procesy probíhají skrytě – a právě proto má smysl řídit se přesnějším výpočtem, ne pocitem.