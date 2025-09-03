Myslela, že jde o zaprášený deník. Ve skutečnosti otevřela bránu do dějin.
3. 9. 2025 – 13:10 | Zpravodajství | Alex Vávra
Starý lodní deník, který kdysi skončil v popelnici na kalifornské základně, se po půl století ukázal jako vzácné svědectví útoku na Pearl Harbor. Národní archiv jej získal zpět a díky digitalizaci si jej dnes může prohlédnout celý svět.
Občas se stává, že ty největší poklady čekají tam, kde by je nikdo nehledal – mezi věcmi určenými k vyhození. Přesně to se odehrálo v 70. letech na bývalé letecké základně Norton v kalifornském San Bernardinu. Civilní zaměstnankyně Oretta Kanady si všimla v odpadkovém koši starého svazku s potrhanými deskami. Kniha ji zaujala natolik, že se zeptala nadřízených, zda si ji může nechat. Ti souhlasili – a tím začal příběh jednoho z nejvzácnějších dochovaných dokumentů o útoku na Pearl Harbor.
Oretta knihu předala svému synovi Michaelu Williamu Bondsovi, tehdy ještě teenagerovi. Ten ji nikdy pořádně neprostudoval, ale uschoval. „Mám ji od té doby pořád,“ říká dnes pětašedesátiletý Bonds. „V posledních letech jsem se několikrát stěhoval, byla prostě v krabici.“ Až když mu při vybalování pomáhala snoubenka Tracylyn Sharrit, všimla si nápisu „Pearl Harbor“ na každé straně a pochopila, že jde o něco mimořádného.
Přímé svědectví o dnu, který změnil svět
Lodní deníky námořnictva byly každodenními stručnými záznamy počasí, pohybu lodí a událostí. Tento konkrétní svazek, čítající přes 500 stran, obsahuje ručně psané zápisy od března 1941, tedy ještě před vstupem USA do války, až do června 1942, kdy proběhla bitva u Midway.
A právě na jeho stránkách se nachází i strohé věty z 7. prosince 1941: „V 07:55 japonská letadla a ponorky zaútočily na Pearl Harbor a další vojenské a námořní cíle na Oahu.“ Ještě o den dříve, 5. prosince, se do přístavu zapsal příjezd bitevních lodí Arizona a Oklahoma – obě byly o dva dny později potopeny. Záznamy z 8. prosince pak zachycují chaos po útoku: poškozená USS Utah unášená proudem, hlášení o požáru ve skladu munice či požár na letišti Hickam. Deník má navíc jednu zvláštnost. Stránky z 6., 7. a 8. prosince jsou potřísněny hnědými skvrnami. „Rádi si představujeme, že někdo byl tak rozrušený, že převrhl termosku s kávou,“ řekl archivář Mitchell Yockelson při představení svazku.
Z krabice až do Národního archivu
Bonds a jeho snoubenka si nebyli jistí, zda má deník hodnotu, a tak kontaktovali odborníky z Whitmore Rare Books v Pasadeně. Zakladatel společnosti Dan Whitmore okamžitě rozpoznal význam dokumentu a označil jej za „významný kulturní artefakt“. Přestože uvažoval, že by mohl mít obrovskou finanční cenu, došlo mu, že se může jednat o vládní majetek. Kontaktoval proto Národní archiv – a jeho tušení se potvrdilo. Do Kalifornie přiletěl speciální agent a svazek převzal. Bonds za něj nedostal žádné finanční odškodnění, jen dvě trička s logem archivu. „Nebýt mé matky, kniha by zmizela navždy. Všechno, co jsem zatím dostal, je tričko,“ posteskl si. Přesto právě díky jemu a jeho rodině se dokument vrátil tam, kam patří – do rukou odborníků i veřejnosti.
Nový život starého deníku
V srpnu byl deník slavnostně představen v archivu v College Parku v Marylandu. Jeho plně digitalizovaná podoba je k dispozici na webu Národního archivu, včetně přepisů klíčových záznamů z prosince 1941. Badatelé oceňují, že nejde jen o vojenskou památku. Podrobné zápisy o počasí, barometrickém tlaku či směru větru každé čtyři hodiny se staly cenným zdrojem i pro klimatology. V roce 2017 archiv odtajnil téměř 200 tisíc stran námořních záznamů a v roce 2023 se díky tisícům dobrovolníků podařilo velkou část digitalizovat. Vědci tak dnes z dat získávají nové poznatky o klimatu během druhé světové války.
„Největší úcta patří statečným vojákům, kteří tato data zapisovali,“ říká klimatolog Praveen Teleti z britské University of Reading. „Válka zuřila všude kolem, ale oni přesto vykonávali svou práci s naprostou profesionalitou. Díky jejich odhodlání máme tato pozorování i po osmdesáti letech.“
Z obyčejného koše na základně až do vitríny Národního archivu – osud lodního deníku z Pearl Harboru připomíná, že historie se může ukrývat na těch nejnečekanějších místech. A že i zdánlivě obyčejná kniha může být klíčem k pochopení dne, který změnil svět.