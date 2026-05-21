21. 5. 2026 – 16:06 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Muži se stylem mají společnou jednu věc. Znají detaily, které jejich vzhled okamžitě pozvednou
zdroj: Freepik.com
Do světa mužů už dávno vstoupila móda, která není jen okrajovou disciplínou nebo výsadou žen. Moderní muž dnes ví, že styl nezačíná ani nekončí u dobře padnoucího saka. Skutečné charisma totiž často vzniká v detailech. V hodinkách, které nepůsobí okázale, ale mají charakter. V pásku, který dokonale ladí s botami, nebo v často podceňovaném kapesníčku do klopy.

Právě doplňky dnes drží pomyslné kormidlo mužského stylu. A čím nenápadnější jsou, tím větší sílu často mají. Outfit může být obyčejný nebo vytříbený.

Na scénu totiž přichází nový typ mužské elegance. Okázalý minimalismus. Styl, který nekřičí, ale přesto přitahuje pozornost. Muži v něm působí sebejistě, klidněji a zvláštním způsobem přitažlivě. Podle stylistů už dávno nejde pouze o funkčnost. Moderní muž používá doplňky jako jemný způsob sebevyjádření.

zdroj: Freepik.com

Hodinky jako symbol osobnosti

Existují doplňky, které nikdy nezmizí a neztratí své kouzlo. Hodinky totiž nejsou jen praktickým doplňkem, ale i nenápadným symbolem mužského statusu a osobnosti. A přitom vůbec nejde o to vlastnit nejdražší model. Mnohem důležitější je jejich charakter, styl a schopnost přirozeně zapadnout do celkového vzhledu.

Čistá elegance má dnes zelenou. Muži proto často sahají po decentních a dostupnějších modelech značky Tissot, jejichž tenké ciferníky na koženém řemínku působí vedle obleku sofistikovaně a nenuceně. Milovníci modernějšího business-casual stylu zase dávají přednost ocelovým modelům od Seiko, které kombinují minimalismus s technickou precizností.

Právě hodinky často prozradí o muži víc než si myslí. Jestli tíhne ke klasice, modernímu stylu nebo nenápadnému luxusu.

zdroj: Freepik.com

Kvalitní pásek je víc než praktický detail

Pásek bývá možná nejvíc podceňovaným doplňkem mužského šatníku. Přitom právě on dokáže celý outfit nenápadně pozvednout nebo naopak pokazit. 

Styloví muži vědí, že pásek by měl barevně i texturou navazovat na obuv. Hladká černá kůže vedle formálních oxfordek působí elegantně a čistě. Matná hnědá zase skvěle doplňuje ležérnější outfit.

Minimalistické kožené pásky dnes skvěle zpracovává například Boss, jehož modely působí uhlazeně a velmi čistě. Muži, kteří preferují uvolněnější americkou eleganci, zase často sahají po značce Tommy Hilfiger.

Důležitá je i samotná přezka. Neměla by být masivní ani přeplácaná. Ideálně navazuje na kov hodinek nebo dalších detailů.

zdroj: Freepik.com

Kapesníček do saka není přežitek

Dlouhé roky byl spojován hlavně se starou školou gentlemanů nebo filmovými postavami minulých dekád. Jenže dnes se vrací. A překvapivě moderně.

Bílý bavlněný nebo hedvábný kapesníček patří mezi nejuniverzálnější doplňky vůbec. Funguje vedle obleku, ale i v uvolněnějším smart-casual stylu..

Elegantní hedvábné varianty nabízí například švédská značka Eton, která je známá precizním zpracováním pánských košil a doplňků. Velmi dobře s nimi pracuje i Hugo Boss, jehož estetika stojí právě na čisté moderní eleganci.

Důležité je jediné pravidlo. Kapesníček by neměl přesně kopírovat kravatu. Měl by ji jen jemně doplňovat.

zdroj: Freepik

Manžetové knoflíčky vracejí mužům eleganci

Manžetové knoflíčky už dávno nejsou jen relikvií plesů nebo svateb. Ve spojení s kvalitní košilí působí mimořádně elegantně a kultivovaně. Britská značka Paul Smith je známá tím, že klasickým manžetovým knoflíčkům dodává lehký kreativní detail, aniž by ztratily noblesu. Tradičnější pojetí elegance pak nabízí Thomas Pink.

Minimalistické kovové varianty, matné stříbro nebo černý onyx dnes působí mnohem moderněji než okázalé modely minulých let.

zdroj: Freepik

Šperky už nejsou tabu

Ještě před několika lety byly mužské šperky pro mnoho mužů nepředstavitelné. Dnes se ale stávají běžnou součástí sofistikovaného stylu. I členové britské královské rodiny ukazují, že elegance nemusí znamenat úplnou zdrženlivost. Princ William je sice známý tím, že běžně nenosí snubní prsten ani výrazné šperky, protože podle královského okolí není typ na šperky, ale i tak veřejnost zaujaly jeho decentní doplňky i jemné prsteny a signetové šperky spojované s aristokratickým stylem gentlemanů. 

Minimalistické prsteny nebo tenké řetízky od norské značky Tom Wood dnes nosí muži, kteří chtějí působit moderně, ale stále elegantně. Velké popularitě se těší také šperky značky Miansai, které kombinují jednoduchost s lehce ležérním stylem.

zdroj: Freepik

Sluneční brýle jako podpis stylu

Existují doplňky, které dokážou změnit celý výraz tváře během vteřiny. Sluneční brýle mezi ně bezpochyby patří. A upřímně - vzpomínka na Tom Cruise v Top Gun motivuje muže dodnes. Stačí nasadit pilotky a najednou má člověk pocit, že zvládne přistát se stíhačkou… nebo alespoň sebevědomě dojít pro kávu.

Ikonické modely Ray-Ban ve stylu aviator nebo wayfarer patří mezi nadčasovou klasiku. Elegantnější italský rukopis zase nabízí Persol, jehož minimalistické kovové rámy působí velmi sofistikovaně.

zdroj: Freepik

Na vašem stylu záleží

To, jak posouváte hranice svého vzhledu, se často odráží i v tom, jak působíte na okolí. Styl totiž není jen o módě. Je o postoji, energii a dojmu, který po sobě zanecháte.

Dnešní profil sofistikovaného muže nesází na okázalost, ale na promyšlené detaily. Na doplňky, které nejsou prvoplánové, ale vytvářejí harmonický celek.

Trocha promyšlených detailů vás posune o několik levelů výš.

Tagy:
móda muz rady Gentleman styl elegance doplňky
Zdroje:
gq-magazine.co.uk, hespokestyle.com, themensgazette.com
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

