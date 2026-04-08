Můžete si koupit majetek muže, který zemřel na Titanicu, připravte si ale miliony
8. 4. 2026 – 13:49 | Magazín | Alex Vávra
Osobní předměty jednoho z nejbohatších mužů na palubě RMS Titanic se po více než století dostávají do aukce. Zlaté hodinky a další cennosti John Jacob Astor IV nesou nejen vysokou finanční hodnotu, ale i silný příběh posledních okamžiků slavné námořní tragédie
Jen málokterý příběh z dějin spojuje lidské emoce, tragédii a luxus tak silně jako osud RMS Titanic. Loď, která měla být symbolem technického pokroku a bezpečnosti, se v dubnu 1912 během své první plavby proměnila v katastrofu světového významu. Mezi jejími pasažéry byl i John Jacob Astor IV — jeden z nejbohatších mužů své doby. Dnes jeho osobní předměty znovu přitahují pozornost, protože míří do aukce s milionovými odhady.
Astor nastoupil na Titanic ve Francii se svou mladou manželkou Madeleine, která byla těhotná. Novomanželé se vraceli ze svatební cesty po Evropě a Egyptě, aby se jejich dítě narodilo ve Spojených státech. Po nárazu do ledovce Astor zachoval klid, doprovodil svou ženu do záchranného člunu a sám zůstal na palubě. Patřil mezi přibližně 1500 lidí, kteří katastrofu nepřežili. Jeho tělo bylo nalezeno o několik dní později kabelovou lodí CS Mackay-Bennett spolu s osobními věcmi.
Kdo byl John Jacob Astor IV
John Jacob Astor IV byl americký podnikatel, investor, vynálezce a spisovatel, pocházející z jedné z nejbohatších rodin ve Spojených státech. Proslavil se především v oblasti nemovitostí a luxusního hotelnictví — stojí například za výstavbou hotelu Astoria Hotel v New Yorku, který se později stal součástí slavného komplexu Waldorf-Astoria. V době své smrti měl majetek přesahující 80 milionů dolarů, což by dnes odpovídalo více než 2 miliardám dolarů. Patřil tak mezi nejvýznamnější osobnosti amerického hospodářského i společenského života přelomu 19. a 20. století.
Luxusní předměty s mimořádnou hodnotou
Hlavní hvězdou aukce jsou kapesní hodinky vyrobené švýcarskou značkou Patek Philippe a prodané společností Tiffany & Co. v roce 1904. Jsou z 18karátového žlutého zlata, mají bílý smaltovaný ciferník a na zadní straně nesou monogram JJA. Odhadovaná prodejní cena se pohybuje mezi 300 000 a 500 000 dolary, což odpovídá přibližně 6,9 až 11,5 milionu korun.
Do aukce míří také 14karátové zlaté pouzdro na tužku od společnosti Battin & Co., zdobené diamanty a safírem. Jeho hodnota se odhaduje na 10 000 až 20 000 dolarů, tedy zhruba 230 000 až 460 000 korun. Oba předměty představují unikátní spojení osobního příběhu, historické události a luxusního řemesla.
Dědictví, které přežilo více než století
Po tragédii byly Astorovy věci předány jeho synovi Vincentovi, který hodinky nosil až do své smrti v roce 1959. Následně přešly na jeho manželku Brooke Astor, poté na jejího syna Anthonyho Marshalla a nakonec na jeho manželku Charlene Marshall. Po více než 120 letech v rodině se nyní tyto předměty poprvé dostávají na veřejný trh.
Aukci pořádá společnost Freeman's dne 22. dubna v Chicago. Odborníci zdůrazňují, že kromě vysoké finanční hodnoty je klíčová i jejich doložená historie a přímé spojení s jednou z nejslavnějších katastrof moderní doby.
Příběh těchto hodinek a dalších osobních předmětů ukazuje, jak mohou drobné věci přežít celé generace a stát se tichými svědky dějin. Zároveň připomíná, že i ti nejbohatší lidé své doby byli tváří v tvář katastrofě stejně zranitelní jako ostatní — a právě proto jejich osudy nepřestávají fascinovat ani po více než sto letech.