Muž zjistil, že je ženatý. Svatby se však nikdy nezúčastnil!

30. 6. 2025 – 11:18 | Zpravodajství | Alex Vávra

Rozejdete se s přítelkyní a myslíte, že máte klid. Jenže místo smutku vám přijde dárková taška – a v ní oddací list se svým jménem. Texasan tak zjistil, že je ženatý s vlastní ex, přestože žádná svatba nikdy neproběhla. A to je teprve začátek bizarního případu.

Zní to jako zápletka z černé komedie nebo epizoda z reality show „Největší psycho ex“, ale tohle se skutečně stalo. Muž z Texasu se nedávno rozešel se svou přítelkyní. Možná si myslel, že tím to končí. Jenže ve skutečnosti to byl teprve začátek jeho životní noční můry – protože pár dní po rozchodu zjistil, že je ženatý. A ne s kýmkoli, ale právě s tou ženou, kterou se snažil ze svého života vyškrtnout. A ne, žádný obřad se nekonal. Žádná kaple, žádný oblek, žádné "ano". Jen voňavá taška, pár tělových mlék a šok za milion.

Dárkový balíček plný šílenství

Zlom přišel nenápadně. Po rozchodu mu přišla dárková taška z obchodu Bath & Body Works. Možná si říkal: "Fajn, rozchodová omluva, trocha kosmetiky, proč ne." Jenže mezi sprchovými gely se skrývalo něco mnohem pikantnějšího – oficiální kopie oddacího listu datovaného k 13. červnu, podepsaného jeho jménem a jménem jeho ex, 36leté Kristin Marie Spearman. A jako třešnička na dortu? Fotografie Kristin, jak vítězoslavně drží dokument o jejich „svazku“.

Celý případ je o to šílenější, že podle pravidel okresu McLennan musí být pro získání žádosti o sňatek přítomni oba partneři s platnými doklady. To se opravdu stalo – pár navštívil úřad ještě během vztahu. Jenže u toho mělo všechno skončit. Měli hádku, rozešli se a muž jasně řekl, že už s Kristin nechce mít nic společného. Kristin to ale očividně brala jako výzvu. Podle policie se jí podařilo přesvědčit místního pastora, aby je „oddal“, přestože ženich vůbec nebyl přítomen. Nějakým způsobem získala úřední potvrzení o sňatku a donesla ho na okresní úřad, kde ho bez problémů zaregistrovali. Jak? To je zatím záhadou. Zda šlo o podvržené podpisy, zneužití identity nebo selhání úřadů, se zatím vyšetřuje.

Vítejte v manželství, o kterém jste nevěděli

„Za 23 let u policie jsem se nesetkal s případem, kdy by se někdo oženil, aniž by o tom věděl – natož aby se svatby vůbec neúčastnil,“ řekl šéf policie v Beverly Hills Kory Martin televizní stanici FOX 44. „Oběť teď čelí nejen psychickému šoku, ale i právnímu problému: Co to znamená pro jeho majetek? Pro bezpečnost? A hlavně – jak to celé zrušit?“

Zní to směšně, ale z právního hlediska může být situace opravdu vážná. Formálně uzavřené manželství totiž ovlivňuje daňovou situaci, zdravotní pojištění, dědictví i práva na majetek. A pokud by se Kristin pokusila jeho jménem něco podniknout – třeba prodat jeho dům nebo otevřít účet – mohla by se dostat dál než jen ke sprchovým gelům. Kristin Marie Spearman už byla zatčena a čelí obvinění z těžkého trestného činu třetího stupně – stalkingu. Policie zatím neupřesnila, jestli budou následovat i další obvinění, například podvod nebo zneužití úředních dokumentů. Vyšetřování pokračuje. Mezitím muž spolupracuje s právníky a snaží se manželství zrušit. Není to jednoduché – ne kvůli citům, ale kvůli byrokracii. Opravdu totiž existuje právní manželský svazek, byť vznikl bez jeho vědomí. A rušit něco, co jste nikdy nechtěli, je ve státě Texas zřejmě těžší než se oženit naslepo.

A co z toho plyne?

Možná že po rozchodu nečekáte dárky. Možná že po rozchodu nechcete už nikdy nic slyšet. Ale rozhodně nečekáte, že dostanete zpětně svatbu. To už je jiný level. Takže příště, až své drahé polovičce jen tak mezi řečí řeknete „Třeba si tě jednou vezmu“, ujistěte se, že nestojíte vedle matriky, nemáte u sebe občanku a že v dohledu není žádný pastor s příliš uvolněným výkladem zákona. Láska je slepá. Ale papírové manželství bez vašeho vědomí? To už je rovnou přes čáru.