Muž se rozpadal zaživa: 83 dnů nejhorší smrti v dějinách
18. 9. 2025 – 6:54 | Zpravodajství | Alex Vávra
Technik Hisashi Ouchi se stal obětí nejhorší radiační nehody v dějinách. Jeho tělo se rozpadalo zaživa, zatímco lékaři ho proti jeho vůli drželi při životě neuvěřitelných 83 dní.
Svět zná mnoho děsivých příběhů o smrti. Lidé umírali na mučidlech, v plamenech i při nehodách, které se zdají neuvěřitelné. Jenže to, co zažil japonský technik Hisashi Ouchi, nemá v dějinách obdoby. Lékaři ho proti jeho vůli drželi při životě 83 dní, zatímco se jeho tělo měnilo v trosky a on sám prosil o jediné – aby mohl konečně zemřít.
V jaderné elektrárně Tokaimura pracoval se dvěma kolegy na výrobě paliva. Úkol, který měl být rutinní, se změnil v katastrofu. Bez dostatečného školení, bez techniky a s ignorováním pravidel bezpečnosti nalili do nádrže ručně 16 kilogramů uranu – více než trojnásobek povoleného limitu. Následoval oslepující modrý záblesk. V tu chvíli došlo k řetězové reakci a Ouchi, stojící přímo u nádrže, pohltil dávku radiace, jakou žádný člověk nikdy nepřežil.
Tělo, které se rozpadalo zaživa
Na první pohled vypadal, jako by se těžce spálil na slunci. Jenže už další den mu dramaticky klesl počet bílých krvinek. Imunitní systém zmizel, DNA se začala hroutit a jeho tělo ztratilo schopnost tvořit nové buňky. Kůže mu praskala a odpadávala, žaludek se nebezpečně nafoukl a z očí mu tekla krev. Každá hodina přinášela nové utrpení.
Lékaři se snažili o nemožné. Prováděli krevní transfúze, opakované kožní štěpy i experimentální transplantace kmenových buněk. Sestra darovala vlastní buňky, ale žádná tkáň se v jeho těle nedokázala uchytit. Radiace zničila i to, co mu mohlo pomoci. „Už to nevydržím, nejsem pokusný králík,“ zoufal si. Přesto na žádost rodiny lékaři pokračovali v marných pokusech.
Ouchiho tělo mezitím kolabovalo. Prodělal infarkt, byl oživen. Prodělal další, znovu byl vrácen do života. Třetí přišel během jediné hodiny. Každý návrat znamenal další poškození mozku a větší utrpení. Jeho osud byl přitom jasný – zničená DNA nedávala žádnou šanci na záchranu. Skutečné vysvobození přišlo až po 83 dnech, kdy selhaly všechny orgány a on konečně zemřel.
Katastrofa, která odhalila selhání
Ani jeho kolega Masato Šinohara se zachránit nepodařilo. Bojoval o život dlouhých sedm měsíců, dostal transplantace kmenových buněk z pupeční šňůry novorozence, ale nakonec podlehl selhání plic a jater. Nadřízený Jutaka Jokokawa měl více štěstí – dostal menší dávku a přežil, i když skončil před soudem za nedbalost. Japonská vláda musela přiznat, že šlo o selhání systému. Chyběl dozor, chyběla pravidla, chybělo školení. Premiér tehdy nevěřícně komentoval, že pracovníci manipulovali s uranem rukama a nerezovým kbelíkem. Společnost JCO nakonec zaplatila 121 milionů dolarů odškodnění tisícům postižených lidí.
Elektrárna v Tokai pokračovala v provozu ještě více než deset let, dokud ji nezastavilo zemětřesení a tsunami v roce 2011. Od té doby zůstává uzavřená – jako připomínka, že i rutina může v okamžiku přerůst v peklo. Hisashi Ouchi se mezitím stal symbolem varování. Přezdívka „Radioaktivní muž“ mu zůstala navždy. Jeho příběh šokuje i po letech a ukazuje, jak vysokou cenu může lidstvo zaplatit za nedbalost a touhu obejít pravidla.