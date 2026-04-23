Muž pokryl partnerku tetováním od hlavy k patě, nebylo to ovšem dobrovolné
23. 4. 2026 – 14:35 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nizozemská žena tvrdí, že ji bývalý partner roky nutil k extrémnímu tetování, kterým ji označoval jako svůj majetek. Dnes podstupuje bolestivé odstraňování stovek nápisů a snaží se vrátit zpět k normálnímu životu.
Šokující případ z Nizozemska vyvolal silné reakce veřejnosti a otevřel debatu o tom, kam až může zajít manipulace ve vztahu. Žena označovaná jako Joke popisuje roky života po boku muže, který ji postupně připravil o kontrolu nad vlastním tělem i životem. Podle její výpovědi jí nechal vytetovat své jméno, iniciály i majetnické nápisy zhruba 250krát. Tetování pokryla téměř celé její tělo, včetně obličeje, krku i velmi citlivých míst. Některé nápisy měly jasný význam – měla být jeho majetkem a připomínat mu věrnost.
Muž si pořídil jednoduchý tetovací strojek a začal tetovat sám doma. To, co mohlo na začátku působit jako zvláštní projev blízkosti, se rychle změnilo v děsivý nástroj moci. Joke tvrdí, že musela snášet dlouhé hodiny bolestivého tetování, často opakovaně a bez možnosti odmítnout. Každé další sezení pro ni znamenalo nejen fyzickou bolest, ale i další krok do ztráty vlastní identity. Podle ní si vybíral místa na těle záměrně – hlavně tam, kde měl podezření, že se jí mohl dotýkat někdo jiný.
Postupně se ocitla v pasti, ze které nebylo snadné uniknout. Strach, psychický tlak i neustálé ponižování ji podle jejích slov dohnaly k alkoholu a lékům. Ty jí sice na chvíli pomohly otupit realitu, ale zároveň ji oslabily natolik, že se nedokázala bránit. Z původně partnerského vztahu se stal uzavřený kruh kontroly, závislosti a strachu. Když se jí nakonec podařilo vztah ukončit, rozhodla se vše oznámit policii. Přesto se muž vyhnul obvinění, protože tvrdil, že s tetováním souhlasila. Dokázat opak se ukázalo jako velmi složité a případ tak zůstal bez trestu.
Život poznamenaný násilím
Podle Andy Han, který se ženě snaží pomoci, šlo o mimořádně závažný případ, jaký se nevidí často. Už při prvním setkání bylo zřejmé, že situace překračuje běžné hranice. Tetování na obličeji, v blízkosti očí nebo na nose podle něj naznačují, že nešlo o svobodné rozhodnutí. Přesto úřady neměly dost důkazů, aby mohly zasáhnout. Pro Joke to znamenalo další ránu – nejen že si prošla utrpením, ale nedočkala se ani spravedlnosti, kterou očekávala.
Pomoc nakonec našla alespoň u lidí, kteří se snaží napravovat následky podobných příběhů. Díky nim začala podstupovat náročné odstraňování tetování. Každé sezení je bolestivé, zdlouhavé a finančně náročné, přesto pro ni představuje cestu zpět k normálnímu životu. Postupně se jí daří zbavovat se nápisů, které jí dlouho připomínaly temné období, kdy neměla nad svým tělem kontrolu.
Nový začátek po letech utrpení
Joke už absolvovala desítky zákroků a nejviditelnější změny jsou patrné zejména na jejím obličeji, kde tetování postupně mizí. Každý další krok jí vrací nejen vzhled, ale i sebevědomí, které bylo dlouho potlačené. Přesto ji čeká ještě dlouhá cesta. Nejen kvůli zbývajícím tetováním, ale hlavně kvůli psychickým následkům, které si nese. Sama přiznává, že uzdravení nebude otázkou měsíců, ale spíše let.
I tak se snaží hledět dopředu. Věří, že do konce roku se jí podaří odstranit poslední stopy po minulosti a začít znovu. Svůj příběh sdílí i proto, aby dodala odvahu ostatním lidem, kteří zažívají podobné násilí. Chce ukázat, že i z velmi těžké situace existuje cesta ven, i když je dlouhá, bolestivá a plná překážek.
Celý případ zároveň připomíná, jak snadno se může vztah změnit v něco nebezpečného a jak složité je někdy domoci se spravedlnosti. Ukazuje ale i druhou stránku – že s pomocí druhých, odborníků a vlastního odhodlání je možné postupně získat zpět kontrolu nad vlastním životem. A i když jizvy nezmizí úplně, mohou se stát symbolem toho, že člověk dokázal přežít a jít dál.