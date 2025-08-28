Muž jedl léta tepelně neupravenou slaninu. Co našli v jeho mozku vás šokuje!
28. 8. 2025 – 13:38 | Zpravodajství | Alex Vávra
Obyčejná snídaně se změnila v horor. Dvaapadesátiletý Američan, celoživotní milovník měkké slaniny, skončil na jednotce intenzivní péče poté, co mu lékaři objevili v mozku desítky cyst plných červů.
To, co začalo jako obyčejná migréna, skončilo děsivým odhalením. Dvaapadesátiletý muž ze Spojených států byl dlouhé týdny sužován bolestmi hlavy, které se zhoršovaly a přestaly reagovat na běžné léky. Když nakonec vyhledal lékařskou pomoc, netušil, že v jeho mozku se ukrývá nechtěný host – kolonie larev vepřové tasemnice.
Migrény byly čím dál horší. Záchvaty se objevovaly jednou týdně, trvaly déle a provázela je bolest šířící se zátylkem. Lékaři provedli CT vyšetření, které ukázalo desítky cystických ložisek v obou hemisférách mozku. Magnetická rezonance pak objevila i nahromadění tekutiny kolem některých z nich. Krevní testy potvrdily přítomnost protilátek proti tasemnici Taenia solium – parazitovi, který se běžně vyskytuje u prasat a za normálních okolností osidluje jejich střeva a svaly. V tomto případě se ale jeho larvy dostaly přímo do mozkové tkáně a vyvolaly závažné onemocnění zvané neurocysticerkóza.
Smrtící láska k měkké slanině
Při hledání příčiny se nakonec ukázalo, že muž měl celoživotní slabost pro „měkkou“ slaninu – lehce opečenou, prakticky syrovou. Křupavou jednoduše odmítal. A právě tento detail se ukázal jako klíčový. Nedostatečně tepelně zpracované vepřové maso totiž může obsahovat larvy tasemnice, které v těle přežijí a usadí se v různých orgánech.
Lékaři připomínají, že slanina by měla být připravena minimálně při 63 °C, aby se paraziti zničili. Jenže právě u tenkých plátků masa bývá obtížné teplotu zkontrolovat, a tak mnoho lidí riskuje. A i když je výskyt nakaženého vepřového v USA podle odborníků velmi neobvyklý, tento případ ukazuje, že stoprocentní jistota neexistuje. Navíc se člověk může nakazit i jinak – pitím vody kontaminované prasečími výkaly nebo nedostatečnou hygienou po kontaktu s nakaženými zvířaty. Stačí se pak dotknout obličeje nebo jídla a infekce je na světě.
Boj o život na JIPce
Jakmile lékaři odhalili skutečnou příčinu jeho potíží, muž byl okamžitě převezen na jednotku intenzivní péče. Zde strávil několik týdnů pod dohledem specialistů. Léčba spočívala v podávání antiparazitárních léků, které měly larvy zlikvidovat, a protizánětlivých přípravků, aby se snížily otoky způsobené cystami. Jeho stav byl natolik vážný, že zpočátku nebylo jisté, zda přežije bez trvalých následků. Nakonec ale léčba zabrala. Cysty se začaly zmenšovat, otok ustoupil a bolesti hlavy se zmírnily. Lékaři jeho případ popsali v odborné zprávě a zdůraznili, že jde o extrémně vzácnou, ale přesto reálnou hrozbu.
Pro samotného pacienta znamenala tato zkušenost drastickou životní lekci. Po týdnech utrpení a strachu si uvědomil, že jeho zdánlivě neškodný stravovací návyk byl doslova vstupenkou do pekla. Dnes je varováním pro ostatní: podceňovat tepelnou úpravu masa se nevyplácí. Jediná nepropečená slanina dokázala proměnit obyčejnou snídani v děsivý boj o život.