Muž a žena vyšplhali na vrchol Empire State Building, zatkla je policie
2. 7. 2026 – 8:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V policejní vazbě dnes skončili muž se ženou, kteří vyšplhali na vrchol newyorského mrakodrapu Empire State Building, kde rozvinuli transparent s nápisem o míru a lásce.
Oblečeni v černém, s maskami na obličeji a zjevně bez bezpečnostních lan balancovali na vrcholu antény, která se tyčí do výšky 443 metrů nad centrem Manhattanu, píší americká média. Podle časopisu Variety se jednalo o ruské influencery Ivana Beerkuse a Angelu Nikolauovou známé pro výstupy na mrakodrapy po celém světě bez postrojů či jisticích lan.
"Až síla lásky překoná lásku k moci, svět pozná mír," stálo bílými písmeny na černém transparentu, jenž vlál ve větru na vrcholu ikonického 102poschoďového mrakodrapu ve stylu art deco. Pár, který jej rozvinul, se objímal a pořizoval snímky, zatímco se přidržoval antény.
Muž se ženou poté sestoupili po kovové konstrukci antény k širší římse, kde muž poklekl na koleno. Pár se políbil a žena si pořídila selfie s nataženou rukou, jakoby si prohlížela prsten. Nikolauová zveřejnila fotografie výstupu na sociální síti Instagram. Beerkus, vlastním jménem Ivan Kuzněcov, ji podle všeho požádal o ruku.
Duo dobrodruhů přilákalo zpravodajské vrtulníky a přimělo řadu svědků zavolat na tísňovou linku 911. "Je to šílené, je to jako ve filmu," řekl agentuře AP turista z Glasgow Jonathan Roman. Muž plánoval navštívit jednu z vyhlídek Empire State Building se svým 15letým synem. Když dorazili na místo, přístup k mrakodrapu byl kvůli dění na anténě zatarasen. Podívaná však byla "pravděpodobně více vzrušující než jít podruhé na vyhlídku," míní muž.
Lidé pracující v manhattanských kancelářích se podivovali nad tím, jak se páru podařilo obejít ochranku a dostat se až k anténě slavné budovy, kde návštěvníci procházejí kontrolou a nesmí si s sebou brát velká zavazadla, sportovní vybavení, kostýmy nebo masky. "Nemůžu uvěřit, že se dostali přes bezpečnostní kontrolu," řekla Jessica Kaplanová, která v kancelářích v Empire State Building pracuje.
Policie muže i ženu zadržela. Nezveřejnila jejich jména, pouze uvedla, že nikdo nebyl zraněn.
V roce 2024 měl na filmovém festivalu Sundance premiéru dokumentární film o Nikolauové a Beerkusovi s názvem Skywalkers: Příběh jedné lásky. Distribuční práva následně koupila platforma Netflix. Snímek zachycuje výstup páru na 118patrový mrakodrap Merdeka 118 v Kuala Lumpur. Druhá nejvyšší budova na světě i se špicí dosahuje výšky 678,9 metru. Beerkus a Nikolauová strávili zhruba 30 hodin v budově, kde přespávali a schovávali se před stavebními dělníky. Po úspěšném výstupu na vrchol uprchli z Malajsie před tím, než mohl čelit právním důsledkům.