Musk vyhlásil válku Nolanovi. Grok má do konce roku natočit vlastní Odysseu
5. 8. 2026 – 11:35 | Zpravodajství | Alex Vávra
Elon Musk brojí proti Nolanově Odysseji a slibuje vlastní verzi od umělé inteligence. Ve hře je ale i Mel Gibson a rozpočet přes dvě miliardy korun.
Odyssea Christophera Nolana patří k největším filmovým událostem roku. Velkolepá adaptace téměř tři tisíce let starého Homérova eposu slaví úspěch u diváků i kritiků, během premiérového víkendu celosvětově utržila v přepočtu přibližně 5,6 miliardy korun a stále častěji se o ní mluví jako o výrazném kandidátovi na Oscary. Na Rotten Tomatoes si drží 94 procent od kritiků a 97 procent od ověřených diváků, což jsou jedny z nejlepších výsledků Nolanovy kariéry.
Ani téměř všeobecné nadšení však neumlčelo hlasitou skupinu odpůrců, kteří se na sociálních sítích pokoušejí proměnit film v další bojiště kulturních válek. Největší pozornost přitom přitahuje Elon Musk, jenž Nolanovu adaptaci opakovaně kritizuje a nyní naznačuje, že by mohl podpořit vznik rovnou dvou konkurenčních verzí Odysseje.
Jednu má vytvořit umělá inteligence Grok Imagine. Druhou by mohl natočit Mel Gibson s rozpočtem přesahujícím dvě miliardy korun. Obě mají být historicky přesnější než Nolanův film. Co přesně ale znamená historická přesnost u příběhu, v němž pobíhají jednooké příšery, čarodějnice mění muže v prasata a bohové osobně potápějí lodě, Musk zatím příliš nevysvětlil.
Nolan vydělává miliardy, Musk rozjíždí kulturní válku
Musk se proti Nolanově Odysseji vymezoval už před premiérou. Tvůrce Počátku, Interstellaru a Temného rytíře obvinil ze znesvěcení Homérova díla a naznačil, že režisér obětoval svou uměleckou integritu ve snaze zavděčit se oscarovým akademikům. Největším problémem podle všeho nejsou lodě, kostýmy ani způsob, jakým Nolan zachytil starověké Řecko. Muskovi a jeho příznivcům vadí především herecké obsazení.
Terčem kritiky se stala Lupita Nyong’o v roli Heleny Trojské a Elliot Page jako Sinón. Musk na své síti podporoval příspěvky, které obsazení černošské herečky a trans herce prezentovaly jako důkaz toho, že Nolan Homérův epos překroutil.
Argumenty o tom, že v řecké mytologii neměli místo černoši ani postavy překračující tradiční dělení pohlaví, přitom příliš neobstojí. Řecké báje zmiňovaly Aithiopii, království spojované s oblastmi jižně od Egypta. Znaly také Hermafrodita, potomka Herma a Afrodity, který po splynutí s nymfou Salmakis získal mužské i ženské rysy.
Někteří Nolanovi kritici by navíc nejraději viděli v hlavních rolích pouze herce řeckého původu. Ani to by ale nemuselo dopadnout podle jejich představ. Penelopu by mohla ztvárnit Nia Vardalos, Odyssea John Stamos a roli Kalypsó by díky řeckým kořenům po svém otci mohla převzít Jennifer Aniston.
Musk mezitím nezůstává pouze u kritiky. Na platformě X sdílel tříminutovou ukázku vytvořenou pomocí Grok Imagine a oznámil, že jeho umělá inteligence má do konce roku 2026 vytvořit celovečerní Odysseu věrnou Homérovu umění. V dalším příspěvku slíbil, že výsledek bude stát za to. Přidal k tomu několik symbolů ohně, což je zatím zřejmě nejkonkrétnější informace o připravované produkci.
Ukázka zachycovala Odyssea a Kalypsó. V Nolanově filmu je hrají Matt Damon a Charlize Theron, zatímco v počítačově vytvořené verzi je nahradili nepřirozeně působící digitální herci s neurčitým britským přízvukem. Obě postavy stály na útesu před skalnatou jeskyní.
Už první záběry ale ukázaly, že ani Muskova vysněná přesnost nebude bez problémů. Kalypsó je mořská nymfa, přesto ji ukázka umístila na místo, kde voda nehrála prakticky žádnou roli. Projekt, který chce školit Christophera Nolana z věrnosti předloze, tak zakopl ještě dřív, než vůbec vyrazil na cestu.
Musk chce pravého Homéra. Problém je, že nikdo neví, kdo Homér byl
Největší slabina celé Muskovy kampaně se skrývá v samotném požadavku na historicky přesnou Odysseu. Homérův epos totiž není zápisem skutečných událostí ani učebnicí dějin. Je to mytologické dobrodružství plné nadpřirozených zásahů. Odysseovi komplikují návrat domů Poseidón, Athéna a další bohové. Na cestě potkává Kyklopa Polyféma, sirény, obry požírající lidi i čarodějnici schopnou proměnit celou posádku v prasata.
Nolan tuto skutečnost nijak neskrývá. Jeho film hned na začátku upozorňuje, že se příběh odehrává v době zdánlivé magie. Nesnaží se z Odysseje dělat dokumentární rekonstrukci, ale velkolepou adaptaci starověkého mýtu.
Muskova verze by se proto musela rozhodnout, zda chce být historicky přesná, nebo věrná Homérovi. Obojí současně dost dobře nejde. Pokud by odstranila bohy a nestvůry, zmizela by velká část samotné Odysseje. Pokud by je ponechala, těžko by mohla předstírat, že jde o rekonstrukci doložených událostí.
Skutečně historická verze by možná vypadala mnohem méně velkolepě. Kamera by několik hodin snímala muže v rouchu, který sedí u ohně a zpaměti přednáší tisíce veršů. Ani tím by ale Musk neměl vyhráno. Odborníci dodnes nevědí, zda byl Homér jedním konkrétním člověkem, skupinou autorů, nebo pozdějším jménem pro mnohem delší ústní tradici. Celý spor se označuje jako homérská otázka.
Není tedy jisté, kdo přesně Odysseu napsal, kdy získala dnešní podobu ani zda jednotlivé části pocházejí od stejného autora. Musk chce být věrný Homérovi, ale nejprve by musel zjistit, komu nebo čemu chce být vlastně věrný. Umělá inteligence přitom není jedinou možností, kterou miliardář zvažuje. Ve stejný den se na síti X objevil návrh, aby Musk poskytl Melu Gibsonovi 100 milionů dolarů, tedy přibližně 2,1 miliardy korun, na natočení vlastní Odysseje.
Nová adaptace by měla používat přesné lodě, zbroje, zbraně a obsazení. Veškeré dialogy by pocházely přímo z Homérovy básně a herci by je pronášeli v homérské řečtině. Musk na výzvu stručně odpověděl, že do toho jde. Není jasné, zda šlo o skutečný finanční závazek, nebo pouze o další velkolepou reakci majitele Tesly a platformy X. Úplně vyloučit jeho účast ale nelze. V minulosti skutečně finančně podpořil právní spor herečky Giny Carano, která po kontroverzních příspěvcích na sociálních sítích přišla o roli v seriálu Mandalorian.
Ani případná Gibsonova Odyssea by však nebyla zárukou historické věrnosti. Režisér filmů Statečné srdce, Patriot, Apocalypto a Umučení Krista je známý tím, že skutečné události často podřizuje dramatu. Statečné srdce se například stalo jedním z nejslavnějších historických filmů všech dob, zároveň však obsahuje tolik nepřesností, že by z nich odborníci mohli sestavit samostatný dokument. Představa Gibsona jako zachránce historické pravdy proto působí spíše jako další ironický vtip.
Režisér navíc pravděpodobně nebude mít v nejbližších letech mnoho volného času. Připravuje dvojici filmů navazujících na Umučení Krista, které by mohly dorazit v letech 2027 a 2028. Jeho posledním režijním počinem byl thriller Flight Risk z roku 2025, který na Rotten Tomatoes získal pouhých 28 procent.
Ještě větší otázky vyvolává Muskův slib, že Grok Imagine vytvoří celovečerní Odysseu už do konce roku 2026. Současné generátory videa sice dokážou vyprodukovat působivé krátké záběry, stále však bojují s návazností scén, přirozeným pohybem, přesvědčivou řečí a jednotnou podobou postav.
Vytvořit tříminutovou internetovou ukázku je jedna věc. Udržet pohromadě několikahodinový epos s desítkami postav, bitev, lodí, bohů a nestvůr je úkol úplně jiného řádu.
Nolan se proti nahrazování skutečné filmařiny generativní umělou inteligencí vymezil už dříve. Podle něj zejména generace Z rychle rozpozná levně působící AI obsah a nemá s ním slitování. Mladí diváci vyrostli v internetovém prostředí a počítačově vytvořený balast dokážou odhalit téměř okamžitě.
Režisér zároveň netvrdí, že je každá forma umělé inteligence zbytečná. Ve filmu ale podle něj přichází v nejhorší možnou chvíli. Diváci se po letech digitálních kulis znovu obracejí k fyzickým dekoracím, skutečným lokacím a praktickým efektům.
Právě na nich Nolan postavil svou Odysseu, jejíž rozpočet měl dosáhnout přibližně 5,3 miliardy korun. Namísto několika příkazů napsaných do generátoru videa použil rozsáhlé kulisy, skutečné lodě, zahraniční lokace a práci stovek lidí.
Výsledek zatím drtí konkurenci. Odyssea ovládá pokladny kin a její nadvládu pravděpodobně ukončí až Spider-Man: Brand New Day. Nové dobrodružství pavoučího hrdiny by se díky silným předprodejům mohlo stát nejvýdělečnějším filmem roku a zároveň ukázat, že diváci nejsou unavení ze superhrdinů. Jsou unavení jen ze špatných superhrdinských filmů.
Zda se někdy skutečně začne natáčet Gibsonova Odyssea, zůstává nejisté. Ještě méně pravděpodobné je, že Grok během několika měsíců vyrobí celovečerní film schopný konkurovat Nolanově produkci za více než pět miliard korun. Musk možná nakonec neutratí ani korunu. Gibson možná nikdy nenastoupí na palubu a Grok vytvoří jen další sérii podivných klipů, v nichž budou digitální Řekové měnit tváře mezi jednotlivými záběry.
Nolanova Odyssea mezitím dál vydělává miliardy, sbírá nadšené recenze a míří k oscarové sezoně. Muskova verze zatím existuje pouze jako připnutý příspěvek na sociální síti. Cesta domů může být dlouhá. V Muskově případě zatím ani není jisté, zda vůbec vyplul.