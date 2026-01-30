Musk se definitivně zbláznil? Vyhazuje svá nejlepší auta, aby mohl stavět armádu robotů
30. 1. 2026 – 13:18 | Zprávy | Žanet Ka
Elon Musk potvrdil, že výroba Modelů S a X skončí v červnu. Místo luxusních vozů se v prázdných halách začne rodit armáda robotů Optimus. Proč Tesla opouští prémiový segment a jakým směrem se hodlá ubírat v roce 2026?
Automobilový svět obletěla zpráva, která pro mnohé fanoušky značky Tesla znamená konec jedné velké kapitoly. Elon Musk během středeční prezentace finančních výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2025 oficiálně potvrdil, že výroba ikonických elektromobilů Model S a Model X bude definitivně ukončena. Poslední kusy sjedou z výrobních linek na konci června 2026. Tento krok však není známkou úpadku, ale radikální transformace společnosti směrem k umělé inteligenci a robotice.
Odchod legend, které změnily svět
Model S, představený v roce 2012, byl vozem, který světu dokázal, že elektromobil může být luxusní, rychlý a technologicky vyspělý. O tři roky později jej doplnil Model X se svými unikátními křídlovými dveřmi, čímž Tesla definovala segment elektrických SUV. Přestože šlo o vlajkové lodi značky, jejich konec odborníky příliš nepřekvapil.
Tesla totiž již od roku 2023 přestala zveřejňovat konkrétní statistiky prodejů pro tyto dva typy a místo toho je začala schovávat do neurčité kategorie „ostatní modely“. Hlavním důvodem k tomuto radikálnímu řezu je setrvalý pokles zájmu zákazníků. Zatímco v roce 2024 se prodalo necelých 50 000 kusů, pro rok 2025 se odhady pohybovaly kolem pouhých 30 000 vozů. V některých zemích, například v sousedním Rakousku, byl prodej těchto modelů zcela zastaven již v průběhu roku 2025.
Budoucnost patří autonomii a robotu Optimus
„Je načase čestně ukončit programy Model S a Model X, protože se posouváme do budoucnosti založené na autonomii,“ prohlásil Elon Musk. Pro zbývající zájemce o tyto luxusní elektromobily vyslal jasný vzkaz: pokud je chcete, musíte si je objednat okamžitě, než výrobní linky nadobro utichnou.
Uvolněná výrobní kapacita v továrnách však nezůstane prázdná. Tesla plánuje tyto prostory využít pro masovou produkci svého humanoidního robota Optimus. Podle dostupných informací by měla být třetí generace tohoto robota představena již v prvním čtvrtletí roku 2026. Musk se netají tím, že jeho vizí je transformovat Teslu z pouhého výrobce automobilů na společnost zaměřenou na robotiku a autonomní robo-taxíky.
Tesla jako robotická společnost
Tento posun naznačuje, že automobilka vkládá veškeré své naděje do Modelu 3 a Modelu Y, které tvoří drtivou většinu jejích příjmů, zatímco prémiový segment opouští ve prospěch technologií budoucnosti. Humanoidní roboti Optimus mají podle Muska potenciál stát se pro firmu hodnotnějšími než samotná výroba aut. Tovární haly, kde dříve vznikaly luxusní sedany, se tak brzy zaplní montážními linkami pro stroje, které mají v budoucnu nahradit lidskou práci v průmyslu i domácnostech.
Otázkou zůstává, jak na tento krok zareagují investoři a věrní zákazníci, pro které byly Modely S a X symbolem prestiže. Jedno je však jisté: Tesla se opět rozhodla riskovat a vsadit vše na jednu kartu- na svět, kde auta řídí software a v továrnách pracují humanoidní stroje.