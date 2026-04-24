Mrznout bude i ve dvou metrech. ČHMÚ varuje před nebezpečím pro ovocné stromy
24. 4. 2026 – 12:29 | Magazín | BS
Meteorologové upozorňují na blížící se studenou frontu a její možné nepříjemné důsledky.
Během dneška můžeme na většině území čekat ještě celkem příjemné teploty a hřejivý den, jen na severu země už je trochu chladněji. Zítra bude podobně, ale pak se máme přichystat na studenou frontu, uvádí meteorologové z ČHMÚ na sociální síti.
Zlom bude zejména na některých místech velmi citelný: „V sobotu může být na jihu Moravy až 23 °C. Od neděle k nám začne proudit studený vzduch od severu,“ vysvětlují odborníci.
„V něm budou ráno klesat teploty lokálně i ve 2 metrech nad zemí pod nulu a mohou tak poškodit kvetoucí ovocné stromy. Vyskytnou se taky četné přízemní mrazíky,“ varují.
„Ani odpolední teploty se nedostanou moc vysoko, v neděli na 10 až 15 °C, v dalších dnech bude jen o stupeň více. Srážky nebudou buď vůbec nebo jich bude velmi málo a na horách budou zase sněhové,“ dodávají.
Chladnější období možná chvíli potrvá: Podle agregátu AccuWeather bychom se měli oteplení dočkat až v polovině prvního květnového týdne. Stejně vypadá i graf v týdenním výhledu ĆHMÚ. Model ECMWF čeká oteplení také krátce po začátku května.