24. 4. 2026 – 12:29 | Magazín | BS

Mrznout bude i ve dvou metrech. ČHMÚ varuje před nebezpečím pro ovocné stromy
zdroj: Freepik
Meteorologové upozorňují na blížící se studenou frontu a její možné nepříjemné důsledky.

Během dneška můžeme na většině území čekat ještě celkem příjemné teploty a hřejivý den, jen na severu země už je trochu chladněji. Zítra bude podobně, ale pak se máme přichystat na studenou frontu, uvádí meteorologové z ČHMÚ na sociální síti.

Zlom bude zejména na některých místech velmi citelný: „V sobotu může být na jihu Moravy až 23 °C. Od neděle k nám začne proudit studený vzduch od severu,“ vysvětlují odborníci.

„V něm budou ráno klesat teploty lokálně i ve 2 metrech nad zemí pod nulu a mohou tak poškodit kvetoucí ovocné stromy. Vyskytnou se taky četné přízemní mrazíky,“ varují.

„Ani odpolední teploty se nedostanou moc vysoko, v neděli na 10 až 15 °C, v dalších dnech bude jen o stupeň více. Srážky nebudou buď vůbec nebo jich bude velmi málo a na horách budou zase sněhové,“ dodávají.

Chladnější období možná chvíli potrvá: Podle agregátu AccuWeather bychom se měli oteplení dočkat až v polovině prvního květnového týdne. Stejně vypadá i graf v týdenním výhledu ĆHMÚ. Model ECMWF čeká oteplení také krátce po začátku května.

 

Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather, wxcharts
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Došlo k objevu organických látek na Marsu v míře jakou neznáme

