Mrtvička! Legendární Bolek Polívka utrpěl mozkovou příhodu, tvrdí přátelé. Bude v pořádku?
15. 10. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Velikán českého filmu i divadla podle všeho čelil vážným zdravotním problémům.
Veleslavný a nezaměnitelný Bolek Polívka musel z divadla rovnou do nemocnice: Během představení DNA v Divadle Bolka Polívky zkolaboval a do akce musela vyrazit záchranka.
"Pana Bolka Polívku postihla při pátečním představení DNA náhlá zdravotní indispozice. Nyní je v péči lékařů, cítí se dobře. Pondělní a úterní představení jsou přesunuta na náhradní termíny, o kterých byli diváci informováni," sdělila vzápětí mluvčí Divadla Bolka Polívky.
Hercovi přátelé nyní pro Blesk prozradili, že se mělo jednat o mozkovou příhodu. Naštěstí poměrně slabou.
„Mrtvička to bohužel opravdu byla, ale slabá. Trvalým následkům se tedy Bolek pravděpodobně vyhne, i když toto vám žádný lékař zaručit nikdy nemůže,“ cituje Blesk své zdroje.
Úplně v klidu ale hercovi přátelé zatím nejsou: „Mozková příhoda, ať je jakákoliv, je vždycky velmi závažná a nesmí se podcenit,“ dodal zdroj.
Herec je podle všeho stále v péči odborníků, jeho stav je pečlivě sledován a jsou mu podávány potřebné léky. Tak snad bude vše opravdu bez následků.