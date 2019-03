Mroží ženy se prohánějí ledovou vodou. S úsměvem pro své fanoušky na instagramu

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Když teplota vzduchu klesá do hluboce záporných hodnot, ponořit se do zamrzlé řeky může tělo příjemně prohřát. Záliba "mrožího plavání" je v Rusku stále populárnější. A s nástupem nové generace se ale mění i typický obraz otužilkyně - dámy postaršího věku ustupují mladým hvězdám sociálních sítí, které každé své tempo streamují na instagram.

Viktorija Curanovová se ponořuje do otvoru vysekaném v tlusté vrstvě ledu, jenž pokrývá řeku. Udělá několik temp a obdaří zářivým úsměvem fotografa, který ji zvěční pro její účet na instagramu. Tato blogerka spolu s členkami klubu z moskevského předměstí patří k nové generaci takzvaných mrožích žen, které si v Rusku oblíbily koupání v zamrzlých řekách a jezerech v zimě, kdy teplota vody nepřekračuje čtyři stupně Celsia.

Po desetiletí je tato záliba spojována s představou silného muže, většinou zralého věku. Dnes však mladé Rusky po vzoru Curanovové navazují na tuto tradici, kterou považují za moderní a zdraví prospěšnou, ačkoli jsou lékaři v názorech na tuto otázku rozděleni.

"Dnes je v módě žít sportovně," řekl Nikolaj, další člen klubu moskevských mrožů, když popíjí šípkový čaj s medem. Právě si zaplaval v prostoru vysekaném v řece Moskvě, kde je teplota poměrně mírná: dva stupně Celsia.

Viktorija Curanovová, blogerka zaměřená na fitness, dává na internet fotografii a videozáznam svého plavání v ledu pro více než 100 tisíc abonentů jejího účtu na instagramu. "Zajímám se o extrémní sporty, abych se otestovala. Pokaždé mám strach," svěřuje se a choulí se do kožešinového pláště, do něhož se po plavání zahalila. Ujišťuje, že v zimě nikdy není nemocná právě díky tomuto plavání. "Je to také vynikající prostředek proti tuku a celulitidě," tvrdí.

Nebezpečný způsob, jak posílit tělo

Ruská federace zimního plavání se sídlem v Ťumeni na Sibiři zdůrazňuje, že plavání v ledové vodě je prospěšné pro klouby a pleť. Varuje však osoby se slabým srdcem a ty, kteří mají problémy s dýcháním. Takoví lidé by neměli riskovat.

Podle studie, kterou v roce 2015 provedli vědci z Ťumeně se plavání v ledové vodě stává po deseti letech praktikování zdraví nebezpečné. Plavání v mrazivých vodách se provozuje v severských zemích a v Číně a v Rusku je obzvlášť populární. Ledová voda je tam považována za prostředek, jak posílit tělo.

Miliony ruských pravoslavných věřících se noří do ledové vody každý rok na křest Páně, svátek připadající podle pravoslavného kalendáře na 19. leden.

Klub Moskevských mrožích žen má primitivní zařízení: jakousi chatu se zelenými zdmi, kde jsou malé, pecí vytápěné šatny. To nebrání jeho členkám v účasti na mezinárodních soutěžích.

Hvězda moskevského klubu, šestadvacetiletá Osman Delibašová, získala několik medailí za plavání na vzdálenosti téměř jednoho kilometru za špatných povětrnostních podmínek. Nedávno natočila videozáznam, jak sedí hodinu v zamrzlém bazénku na své zahradě. Jedno ruské sdružení uznalo tento výkon za rekord v kategorii žen.

Delibašová, která cvičí vojáky pro extrémní podmínky, se prochází ve sněhu jen v županu a bosa. "Voda, hlavně ledová, je můj živel," říká. Její trenérka, zakladatelka klubu Natalja Serajová, rozdává osvědčení skupině nových "mrožích žen", které se sešly v chatě. "Nic tak neposílí vaši imunitu, jako ledová voda. Je to cesta k pevnému zdraví a dlouhému, aktivnímu životu," říká.

Mroží ženy zdůrazňují příznivý vliv plavání v ledové vodě na psychiku. Taťjana Batalovová po své první koupeli hovoří o pocitu jakési očisty. Natalja Serajová se zase cítí, jako by jí narostly po plavání křídla. "Člověku je teplo, pociťuje radost. Dá se to označit za euforii," ujišťuje.