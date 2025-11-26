Dnes je středa 26. listopadu 2025., Svátek má Artur
Mrazivá zvěst z nemocnice: Patrik Hezucký je na morfiu. Bude v pořádku, uklidňuje Leoš Mareš

26. 11. 2025 – 9:30 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Známý moderátor se pere s bolestí a fanoušci stále nevědí, co mu vlastně je.

Oblíbený moderátor Patrik Hezucký se pořád pere se zdravotními problémy a fanoušci se nemůžou ubránit nervozitě.

Co přesně Patrikovi je, nevíme. Nechce to prozradit a blízcí a přátelé, kteří pravděpodobně vědí, co moderátora trápí, respektují jeho přání. A tak to má samozřejmě být.

Sám legendární vtipálek z Ranní show hlásí, že ho trápí jakýsi moribundus a brzy bude zase na nohách, indicie z okolí ale naznačují, že se bude pravděpodobně jednat o něco vážnější problém než jen nějakou rýmičku.

Manželka například před nějakým časem hledala bezbariérový podnájem v blízkosti nemocnice alespoň na měsíc, což by napovídalo, že se počítá s delším léčením.

A náznaky pouští do éteru i Patrikův kolega a blízký přítel Leoš Mareš. Nyní například mezi řečí zmínil, že je Patrik na morfiu.

„Patrik má morfin a říkal, že to je hrozně dobrý. Říkal, že nám odkape. Ne, že bychom si nedali, když jsme viděli, v jakým je zenu,“ smál se ve vysílání.

Zvěst o morfiu je samozřejmě dost mrazivá a bylo by snadné hned přijít s kvapnými závěry o fatálních chorobách. Je ale potřeba si uvědomit, že morfium se v malé dávce používá i při úrazech a vlastně jakýchkoliv silných bolestech. Nemusí se hned jednat o něco smrtícího.

Ve stejném duchu se pak vyjádřil i Mareš, který jasně reagoval na fanouška, který zmiňoval, že morfium dostávala i jeho umírající tchyně.

„Patrik je v pohodě, všechno dobře dopadne. Patrik se vrátí,“ prohlásil bez váhání.

Vánoce v nemocnici prý také nepřipadají v úvahu, moderátor by je podle Mareše měl trávit doma: „To si myslím, že je na pořadu dne. Ta věc, se kterou leží v nemocnici, ta komplikace, tak tu překonává a možná by ho mohli příští týden pustit, nebo aspoň převézt,“ uvedl.

