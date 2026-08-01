Mravenci v kuchyni? Zapomeňte na chemii, zastaví je věc za 2 koruny
1. 8. 2026 – 10:00 | Magazín | BS
Stačí nechat na lince kousek sladkého pečiva nebo špatně zavřít med a během pár hodin pochoduje po kuchyni zástup mravenců. Než sáhnete po chemii, zkuste řešení za doslova pár korun.
Většina lidí vidí mravence a už hledá sprej nebo jedovatou nástrahu. Jenže stříkat toxickou chemii přímo tam, kde chystáte jídlo pro rodinu, nebývá úplně nejlepší nápad. Nabízí se přitom řešení za pár korun: obyčejná bílá školní křída. Kolonii nezlikviduje, ale pochodující zástup dokáže na čas rozhodit.
Abyste pochopili proč, musíte vědět, jak drobní vetřelci operují: Mravenci mají velmi špatný zrak a v prostoru se orientují hlavně chemicky.
Když průzkumník objeví v kuchyni zdroj potravy, cestou zpět do hnízda za sebou zanechává neviditelnou, ale pachově silnou feromonovou stopu – jakousi chemickou dálnici. Ostatní dělnice pak signál jen následují. Proto mravenci chodí v tak dokonalých zástupech.
Proč křída zabírá
Křídový prach je savý a porézní. Tlustá čára přes mravenčí cestu funguje především jako guma na feromony: Pachovou stopu do sebe absorbuje a přeruší ji. Dělnice, které k čáře dorazí, ztratí signál a začnou zmateně pobíhat.
Kouzlo nicméně nemá neomezenou životnost. Deratizační firma Rentokil upozorňuje, že čára stopu jen dočasně vykolejí – mravenci si ji po čase obnoví a kolona se vrátí.
Druhé vysvětlení, které koluje po internetu, tedy že křída mravencům vysušuje ochranný vosk a ucpává dýchací otvory, patří spíš křemelině. Její ostrohranné částice podle amerického Národního informačního centra pro pesticidy skutečně odsávají tuky z kutikuly a hmyz vysušují.
U měkkého křídového prachu jde o efekt výrazně slabší – avšak dostatečný na to, abyste mravencům zabránili v nájezdu a mezitím třeba stihl najít přesné místo, kudy lezou dovnitř, a ucpat ho.
Jak nakreslit bariéru
Aplikace je jednoduchá. Vezměte klasickou bílou tabulovou křídu – vyhněte se voskovkám a bezprašným fixům, potřebujete skutečně prašný kus – a najděte místa, kudy hmyz do domu proniká.
Většinou jsou to škvíry pod okenním parapetem, prahy dveří nebo lišty u kuchyňské linky. Namalujte na nich souvislou čáru širokou aspoň centimetr. Mravenci se před ní zpravidla zastaví a otočí.
Pozor na „zázračnou“ křídu z tržnice
Jedna varovná poznámka. Vedle školní křídy koluje i takzvaná čínská nebo zázračná křída na hmyz, prodávaná mimo oficiální distribuci. Podle NPIC obsahuje nedeklarované insekticidy deltamethrin nebo cypermethrin, nemá řádné označení a k nerozeznání připomíná běžnou křídu na psaní – což je nebezpečné hlavně pro děti.
Americká agentura EPA její prodej opakovaně zakázala. Do kuchyně patří jedině obyčejná školní křída.
Kde má trik limity
Křída je netoxická a působí okamžitě, ale jedná se především o repelent. Mravence nezabíjí a už vůbec se nedostane ke královně v hnízdě venku.
Když jsou mravenci tvrdohlaví a vám se nedaří jim ucpat příchod, přijde čas na silnější kalibr: Gelová nástraha, kterou dělnice samy donesou do hnízda.
Ale pozor, podle Minnesotské univerzity platí, že nástrahu nikdy nesmíte kombinovat se sprejem: Postřik totiž dělnice zabije dřív, než jed odnesou domů.