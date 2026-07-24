MPSV kvůli možnému střetu zájmů nežádá proplacení projektů z EU, zaplatí je stát
24. 7. 2026 – 15:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministerstvo práce počítá s tím, že část projektů kvůli možnému střetu zájmů bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky (ANO) Alexandry Semancové nevykáže k proplacení z unijních peněz.
Financování zajistí ze státního rozpočtu. Po dokončení kontrol pak vyhodnotí případnou škodu, podle toho bude postupovat. ČTK to sdělilo oddělení komunikace ministerstva práce. Podle opoziční ODS by měl Juchelka podat trestní oznámení, pokud o záležitosti nevěděl, nebo sám vyvodit osobní zodpovědnost.
Na možný střet zájmů někdejší Juchelkovy poradkyně upozornil na jaře server Seznam Zprávy. Tehdy uvedl, že kvůli tomu hrozí ztráta 103 milionů korun z Národního plánu obnovy (NPO). Před pár dny napsal, že z něj unie neproplatí čtyři projekty za 63,8 milionu korun. Dnes k tomu doplnil dalších 17,6 milionu korun z Operačního programu Zaměstnanost plus.
"Dotčené projekty jsou předmětem probíhajících administrativních a kontrolních postupů. V současné době probíhá jejich administrace v rámci Národního plánu obnovy a ministerstvo počítá s tím, že nebudou vykazovány vůči Evropské komisi," uvedlo oddělení komunikace. Dodalo, že vedení resortu teď řeší jejich financování ze státního rozpočtu. Podotklo, že Evropská komise neposílá peníze z plánu obnovy na jednotlivé projekty, ale vždy po splnění stanovených milníků.
Sumu, která by se měla hradit místo unijních peněz z rozpočtu, tiskové oddělení neupřesnilo. "Teprve po dokončení administrativních procesů a kontrol bude možné vyhodnotit, zda došlo k porušení podmínek financování, zda vznikla škoda, a případně stanovit její výši," sdělilo oddělení komunikace. Napsalo, že pokud se pochybení zjistí, bude ministerstvo postupovat podle zákonů. Odpovědělo tak na dotaz na vymáhání škody.
"Může a měl by (Juchelka) podat trestní oznámení směrem k dané úřednici, nebo pokud o celé věci věděl, což naznačují mnohé články, musí ve své pozici skončit a vyvodit osobní politickou odpovědnost," uvedl na tiskové konferenci stínový ministr práce občanských demokratů Jiří Havránek.
Server Seznam Zprávy v polovině března uvedl, že Semancová vlastní firmu Siptrade, která pomáhá žadatelům získat dotace z EU. Měla pro ně podle serveru nárokovat asi 103 milionů korun a měla za to mít provizi. Jako Juchelkova poradkyně měla vliv na rozdělování miliard korun z NPO. Juchelka tehdy uvedl, že je Semancová jako jeho poradkyně člověk na svém místě. ČTK pak sdělil, že mu Semancovou jako expertku na fondy EU doporučila radnice Prahy 8 a její případný střet zájmů neošetřilo minulé vedení resortu, které ji jako zaměstnankyni přijalo. Juchelkův předchůdce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dřív pochybení odmítl.
Místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru z opozičního hnutí STAN Pavla Pivoňka Vaňková řekla, že ve čtvrtek podala k prošetření případu trestní oznámení. Podle serveru Seznam Zprávy působení bývalé Juchelkovy poradkyně zahrnul do neukončené kontroly Nejvyšší kontrolní úřad. Zajímal se mimo jiné i o to, zda se ministerští úředníci obrátili na policii.