Dnes je středa 4. února 2026., Svátek má Jarmila
Počasí dnes 2°C Zataženo

Motoristé podle Okamury nemusí přijít s náhradou za Turka v řádu dnů či týdnů

4. 2. 2026 – 17:14 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Motoristé podle Okamury nemusí přijít s náhradou za Turka v řádu dnů či týdnů
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Předseda koaličního hnutí SPD a Sněmovny Tomio Okamura předpokládá, že Motoristé přijdou s řešením situace ve vedení ministerstva životního prostředí.

Nemusí to podle něj být nicméně v řádu dnů či týdnů. Novinářům ve Sněmovně řekl, že v koalici ANO, SPD a Motoristů platí, že si strany vzájemně nemluví do personálních nominací.

K výsledkům dnešní schůzky premiéra Andreje Babiše a prezidenta Petra Pavla Okamura také uvedl, že konec širokých schůzek ústavních činitelů k zahraniční politice může být výhodou. Těší ho, že jako předseda Sněmovny bude moct s prezidentem jednat o zahraniční politice sám a mít tak k dispozici větší časový prostor k prosazování koaličního programu.

Poznamenal také, že se tak jednání odehraje bez předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS), který do diskuse ústavních činitelů vnášel opoziční prvek.

Prezident po dnešním jednání s Babišem oznámil, že čeká nový návrh předsedy vlády na ministra životního prostředí. Babiš už před tím uvedl, že nepočítá se jmenováním poslance Motoristů Filipa Turka, věc po jednání s prezidentem označil za uzavřenou.

"Bude to otázka dohody premiéra s panem předsedou (Motoristů) Macinkou. Teď je určitě dostatečně velký prostor, aby Motoristé si promysleli řešení a přišli s návrhem, jestli s ním přijít chtějí," uvedl Okamura k dalším krokům koalice. S odkazem na fungování náměstků na ministerstvu řekl, že řešení nemusí od Motoristů přijít hned.

Tagy:
Vláda ekologie diplomacie ČR SPD Pavel
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Laďka Něrgešová poprvé otevřeně řekla, kolik času jí lékaři dávají a proč se s tím nehodlá smířit

Následující článek

„BohdalSHOW je tady!“ Jiřina Bohdalová ovládla Ranní show Evropy 2 a dokázala, že je opravdu nesmrtelná

Nejnovější články