Motoristé podle Okamury nemusí přijít s náhradou za Turka v řádu dnů či týdnů
4. 2. 2026 – 17:14 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Předseda koaličního hnutí SPD a Sněmovny Tomio Okamura předpokládá, že Motoristé přijdou s řešením situace ve vedení ministerstva životního prostředí.
Nemusí to podle něj být nicméně v řádu dnů či týdnů. Novinářům ve Sněmovně řekl, že v koalici ANO, SPD a Motoristů platí, že si strany vzájemně nemluví do personálních nominací.
K výsledkům dnešní schůzky premiéra Andreje Babiše a prezidenta Petra Pavla Okamura také uvedl, že konec širokých schůzek ústavních činitelů k zahraniční politice může být výhodou. Těší ho, že jako předseda Sněmovny bude moct s prezidentem jednat o zahraniční politice sám a mít tak k dispozici větší časový prostor k prosazování koaličního programu.
Poznamenal také, že se tak jednání odehraje bez předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS), který do diskuse ústavních činitelů vnášel opoziční prvek.
Prezident po dnešním jednání s Babišem oznámil, že čeká nový návrh předsedy vlády na ministra životního prostředí. Babiš už před tím uvedl, že nepočítá se jmenováním poslance Motoristů Filipa Turka, věc po jednání s prezidentem označil za uzavřenou.
"Bude to otázka dohody premiéra s panem předsedou (Motoristů) Macinkou. Teď je určitě dostatečně velký prostor, aby Motoristé si promysleli řešení a přišli s návrhem, jestli s ním přijít chtějí," uvedl Okamura k dalším krokům koalice. S odkazem na fungování náměstků na ministerstvu řekl, že řešení nemusí od Motoristů přijít hned.