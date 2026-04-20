Motoristé ochranu přírody neoslabují, reagoval Červený na nedělní demonstraci
20. 4. 2026 – 16:51 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) odmítl, že by vláda či jeho strana oslabovaly ochranu přírody.
Uvedl to na sociálních sítích v reakci na nedělní demonstraci za změny ve vedení ministerstva životního prostředí (MŽP) v Praze. Úřad vedou právě Motoristé. Červený uvedl, že respektuje právo každého občana na vyjádření vlastního názoru. Zdůraznil důležitost veřejné debaty k ochraně životního prostředí.
Lidé se na nedělní demonstraci sešli zejména kvůli požadavku na odchod zástupců Motoristů z vedení MŽP. Akci svolaly ekologické organizace v čele s Hnutím Duha a Greenpeace, které kritizují Červeného a vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka (za Motoristy) za rozsáhlé čistky, finanční škrty ve fungování národních parků a boj proti rozvoji větrné energie. Podle organizátorů se demonstrace v centru Prahy zúčastnily 2000 lidí.
Podle Červeného pracuje současný kabinet kvůli předchozí vládě s omezeným rozpočtem a jeho hlavní snahou je zefektivnění fungování státu při zachování klíčových agend. "Ochrana přírody zůstává naší prioritou a Česká republika své závazky v oblasti biodiverzity i ochrany životního prostředí plní," napsal Červený.
Demonstrace se zúčastnil i analytik Martin Abel, který pracoval v ústavu spadajícím pod MŽP, informoval server Seznam Zprávy. O své pracovní místo přišel podle serveru kvůli nesouhlasu s Turkovými názory. Podle Červeného však Abel přišel o pozici proto, že čerpal veřejné prostředky spolufinancované i MŽP a k tomu vedl klimatické žaloby proti státu a ministerstvu. Ministr to označil za nepřijatelné a škodlivé pro stát.
Abel působí ve spolku Klimatická žaloba, který v roce 2021 zažaloval české úřady za nedostatečné snižování emisí oxidu uhličitého a neuspokojivou reakci na klimatickou změnu, informovaly Seznam Zprávy.