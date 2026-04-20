Motoristé ochranu přírody neoslabují, reagoval Červený na nedělní demonstraci

20. 4. 2026 – 16:51 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Motoristé ochranu přírody neoslabují, reagoval Červený na nedělní demonstraci
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) odmítl, že by vláda či jeho strana oslabovaly ochranu přírody.

Uvedl to na sociálních sítích v reakci na nedělní demonstraci za změny ve vedení ministerstva životního prostředí (MŽP) v Praze. Úřad vedou právě Motoristé. Červený uvedl, že respektuje právo každého občana na vyjádření vlastního názoru. Zdůraznil důležitost veřejné debaty k ochraně životního prostředí.

Lidé se na nedělní demonstraci sešli zejména kvůli požadavku na odchod zástupců Motoristů z vedení MŽP. Akci svolaly ekologické organizace v čele s Hnutím Duha a Greenpeace, které kritizují Červeného a vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka (za Motoristy) za rozsáhlé čistky, finanční škrty ve fungování národních parků a boj proti rozvoji větrné energie. Podle organizátorů se demonstrace v centru Prahy zúčastnily 2000 lidí.

Podle Červeného pracuje současný kabinet kvůli předchozí vládě s omezeným rozpočtem a jeho hlavní snahou je zefektivnění fungování státu při zachování klíčových agend. "Ochrana přírody zůstává naší prioritou a Česká republika své závazky v oblasti biodiverzity i ochrany životního prostředí plní," napsal Červený.

Demonstrace se zúčastnil i analytik Martin Abel, který pracoval v ústavu spadajícím pod MŽP, informoval server Seznam Zprávy. O své pracovní místo přišel podle serveru kvůli nesouhlasu s Turkovými názory. Podle Červeného však Abel přišel o pozici proto, že čerpal veřejné prostředky spolufinancované i MŽP a k tomu vedl klimatické žaloby proti státu a ministerstvu. Ministr to označil za nepřijatelné a škodlivé pro stát.

Abel působí ve spolku Klimatická žaloba, který v roce 2021 zažaloval české úřady za nedostatečné snižování emisí oxidu uhličitého a neuspokojivou reakci na klimatickou změnu, informovaly Seznam Zprávy.

Předchozí článek

Fanoušci v slzách: Ikona z Hvězdné pěchoty zemřela náhle v 57 letech

Následující článek

Macinka navštíví ve středu a ve čtvrtek Saúdskou Arábii, cestu schválila vláda

Nejnovější články