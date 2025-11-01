Most mezi světy: Blíží se svátek zesnulých
1. 11. 2025 – 15:00 | Magazín | Žanet Ka
Dušičkový čas přináší ztišení a návrat k těm, kteří tu už nejsou. Ale vzpomínat neznamená jen položit květiny na hrob. Znamená nechat v sobě znovu zaznít jejich hlas, vůni, smích.
Každý z nás nese své zesnulé. Nejen v kalendáři, když přijdou Dušičky, ale i v tichu obyčejných dní. V momentu, kdy v šuplíku najdeme dopis, vdechneme vůni oblíbeného parfému, nebo se přistihneme, že opakujeme slova, která kdysi říkával někdo, kdo už tu není. Uctít mrtvé znamená víc než položit květiny na hrob. Je to návrat, setkání se vzpomínkou.
Svíčky pro ty, kdo stále září
Tradiční české Dušičky jsou svátkem světla. Když se dny krátí a mlha usedá, lidé nosí na hroby svíce, aby jejich plameny prozářily tmu. Svíčka není dekorace. Je znamením, že duše nezůstala ve tmě. Že paměť ještě žije a světlo se přenáší dál, z rukou do rukou, z generace na generaci.
Křesťanská tradice připomíná památku všech věrných zemřelých 2. listopadu, ale kořeny tohoto rituálu sahají mnohem hlouběji, až do pohanských dob, kdy se lidé loučili se starým rokem a vítali duchy předků. Věřilo se, že o Dušičkách se svět mrtvých a živých na chvíli dotkne.
Jak vzpomínat po svém
Není nutné mít hrob, abychom mohli uctít ty, kteří odešli. Každý si může vytvořit vlastní prostor ticha. Zapálit svíčku doma. Uvařit jejich oblíbené jídlo. Napsat dopis, který se nikdy neodešle, ale který v sobě uvolní to, co zůstalo nevyřčené.
Můžeme zajít na místo, které měli rádi- k řece, do lesa, na vyhlídku. Tam, kde se dá dýchat a poslouchat vítr, který promlouvá. A někdy stačí jen zavřít oči a říct jejich jméno nahlas.
Vzpomínka má mnoho podob: může být tichá, bouřlivá, slaná od slz nebo hřejivá jako stará fotografie. Každá z nich má stejnou váhu.
Rituál, který se neptá na víru
V mnoha kulturách je vzpomínání na zemřelé radostným svátkem, ne smutkem. V Mexiku se o Día de los Muertos tančí a stoluje, Japonci při Obonu zapalují lucerny, aby duchům ukázali cestu domů, a Keltové slavili Samhain, kdy se hranice mezi světy rozplývá.
Ať už věříme v reinkarnaci, v posmrtný klid nebo jen v sílu lidské paměti, v jednom jsme stejní- potřebujeme si připomínat, že jsme byli spojeni. Že náš život nese stopy těch, kdo šli před námi.
Světlo, které neuhasíná
Uctít mrtvé znamená zůstat v kontaktu. Paměť není smutek, je to tichá přítomnost. A někdy, když v listopadu zapálíme svíčku a díváme se do jejího plamene, můžeme mít pocit, že tam- mezi světlem a tmou- někdo opravdu odpovídá.