Modrý cibulák po babičce: bezcenný krám, nebo poklad za tisíce? Rozhoduje jediný detail na dně
14. 7. 2026 – 14:04 | Magazín | Jana Marková
Staré modrobílé talíře po babičce bere většina lidí jako obyčejné nádobí. Některé kusy ale mají u sběratelů překvapivou cenu a rozdíl pozná každý.
Obsah článku
- Odkud se cibulák vzal
- Proč jeden talíř stojí pár korun a druhý tisíce
- Jak poznat, co máte doma
- Kolik za cibulák dostanete
Máte doma po babičce staré modrobílé talíře? Ty s tím kytkovým vzorem, co se dřív daly do každé kuchyně. Většina lidí je bere jako obyčejné staré nádobí. Jenže některé z nich mají dnes u sběratelů překvapivě velkou cenu. A rozdíl mezi bezcenným talířem a malým pokladem je menší, než byste čekali.
Tomuhle porcelánu se říká cibulák a doma ho má skoro každá rodina. Talíře vypadají skoro stejně, ale ceny se hodně liší. Jeden koupíte za dvě stovky, za jiný dají sběratelé i pár tisíc. Poznat ten cenný přitom zvládne každý. Jen musíte vědět, na co se dívat.
Odkud se cibulák vzal
Ten modrý vzor vymysleli před skoro třemi sty lety v Německu, ve městě Míšeň. A hned malá zajímavost: žádná cibule na něm není. Jsou to květiny a granátové jablko. Lidem to jablko tehdy připomínalo cibuli, a tak vzoru začali říkat cibulák. Jméno mu zůstalo dodnes.
Důležité je tohle. Míšeň byla slavná porcelánka a její talíře se malovaly ručně. Byly drahé a jsou drahé i teď. Takže když se řekne pravý míšeňský porcelán, mluví se o tom nejcennějším.
Proč jeden talíř stojí pár korun a druhý tisíce
Vzor byl tak oblíbený, že ho začaly vyrábět i jiné porcelánky. U nás hlavně ta v Dubí u Teplic. Jenže tady byl v jednom zásadní rozdíl. V Dubí se vzor na talíře netiskl ručně jako v Míšni, ale obtiskoval strojem. Šlo to rychleji a levněji, takže cibulák se dostal do každé domácnosti.
A přesně od toho se odvíjí cena. Staré ručně malované talíře z německé Míšně jsou vzácné a drahé. Novější tištěné talíře z Dubí jsou běžné a levné. K tomu platí, že jeden samotný talíř nikdy nebude tak cenný jako celá zachovalá sada.
Jak poznat, co máte doma
Teď to hlavní. Otočte talíř a podívejte se na značku na dně. Právě ta prozradí, jestli držíte drahý kus, nebo běžné nádobí.
Slavná Míšeň se odjakživa značí dvěma zkříženými modrými čárami, které vypadají jako malé meče. Když je na dně najdete, je to dobré znamení. Takový talíř může být starý, ručně malovaný a cenný.
Ale pozor, teď přichází zádrhel. Porcelánka v Dubí kdysi psala na dno svých talířů přímo slovo MEISSEN, což je Míšeň napsaná německy. Chtěla tím ukázat, že dělá stejný slavný vzor. Takže když na dně uvidíte nápis MEISSEN, ještě to neznamená, že máte pravý drahý originál z Německa. Klidně to může být ten levnější český talíř z Dubí. Nespoléhejte proto na napsané slovo, ale na ty zkřížené meče.
Novější talíře z Dubí navíc poznáte podle korunky s písmenem D nebo nápisu Český porcelán. A jestli je značka jen nalepená papírová nebo plastová samolepka, jde o obyčejnou napodobeninu. Za tu moc nedostanete.
Kolik za cibulák dostanete
A teď konkrétní čísla. V roce 2023 se v dražbě prodala sada osmdesáti jedna kusů cibuláku za devatenáct tisíc korun. Začínalo se přitom na pouhé tisícovce. Jednotlivé staré kusy se prodávají za pár tisíc, obyčejný nový talíř z Dubí koupíte za dvě stě korun.
Nevěřte ale zprávám, že za jeden hrnek po babičce dostanete statisíce. U běžného českého cibuláku to není pravda. Ceny jsou nižší. I tak se ale vyplatí kredenc pořádně prohledat.
Takže než staré talíře vyhodíte nebo prodáte za pár korun, otočte je a podívejte se na dno. Ty dvě zkřížené čáry můžou znamenat, že máte doma malý poklad.