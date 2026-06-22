Mladík si z internetu objednal plutonium. Místo pošťáka mu vykopla dveře zásahovka
22. 6. 2026 – 9:45 | Magazín | Jiří Rilke
Mladík, který si z internetu objednal nebezpečnou zásilku, dostal poněkud intenzivnější doručení, než s jakým počítal.
A pak že je sběratelství krásný koníček, který nikoho neohrožuje a nepřivodí vám žádné vrásky. A v případě, o kterém je řeč, se ani nebavíme o nějaké mimořádně nabroušené aukci při soupeření o vzácnou kartu Pokémona, za kterou pak někdo nakonec zaplatil těžké miliony, či o nějakých krádežích cenných sběratelských artiklů.
Všechny takové věci se samozřejmě dějí, ale pokud se rozhodnete zkompletovat sbírku všech prvků periodické tabulky, u těch ožehavějších můžete docela tvrdě narazit na složky výkonné moci. O čemž se celkem nedávno přesvědčil jistý mladík ze Sydney.
Tvrdý budíček
Čtyřiadvacetiletý Australan Emmanuel Lidden si jako nevinného koníčka chtěl zkompletovat celou periodickou tabulku prvků. Úmysl a dostal výraznou stopku ve chvíli, kdy si mladý chemik objednal z amerického vědeckého e-shopu vzorek radioaktivního plutonia.
Šlo sice o naprosto zanedbatelné množství, sotva mikrogramy, jenže australský zákon žádné množstevní nebo sběratelské výjimky nezná. Radioaktivní balíček spustil na celnici okamžitý poplach a jelikož existovala obava z přípravy terorismu, do akce šli pořádně ostří hoši.
Rodiče se nejspíš nestačili divit, když do bytu vtrhla zásahová jednotka speciálních sil a dům obklíčili policisté, hasiči i záchranáři. Muži zákona nakonec odvedli celou rodinu, která se pak musela podrobit lékařským testům kvůli možnému ozáření. A zásahovka mladému sběrateli také zabavila i rtuť a ochuzený uran.
Ukázalo se, že Lidden je prostě jen vědecký nadšenec, který chtěl mít kompletní sbírku, ale jak už padlo, s tím australské zákony nepočítají a mladíkovi hrozilo až 10 let vězení. Okamžitě také přišel o práci, protože... presumpce neviny bohužel nefunguje tak moc, jak bychom chtěli.
Proces se táhl dva roky a teprve v dubnu 2025 se soudkyně konečně slitovala a uznala, že šlo o nevinnou sběratelskou radost mladíka, který navíc trpěl psychickými problémy, a kterou není potřeba trestat drakonickou šatlavou.
Lidden nakonec odešel s dvouletou podmínkou.
Pozor na sklepy a staré sbírky
Příběh z Austrálie zní celkem extrémně, ale pozor, i u nás musí bezpečnostní složky zasahovat u docela podobných případů. A to poměrně často, protože u nás máme bohatou historii těžby uranu, kvůli čemuž se mezi lidmi stále pohybuje spousta radioaktivních artiklů z Jáchymovska.
A když pak najdete na půdě po dědečkovi třeba podivný těžký černý kámen a pro jistotu ho přinesete na úřad, hrozí celkem reálný scénář, že radioaktivním smolincem spustíte rovnou poplach pro speciální chemické jednotky hasičů a způsobíte na úřadě opravdu perné odpoledne.
A to mimochodem není žádný hypotetický varovný příběh, ale opravdu se to už několikrát stalo. Třeba v Nedvědici na Brněnsku vyklízeli příbuzní dům po zesnulém, což skončilo přivoláním hasičů a chemiků kvůli radioaktivní soli a různým výbušninám a 15denním stavem nebezpečí v celé obci.
Hasiči Královehradeckého kraje zase zmiňují ve výroční zprávě, že kdesi ve sklepě omylem našli spoustu radioaktivního smolince a uranitu. A velké haló se také odehrálo okolo nalezených lahviček v pražských Nuslích – v ulici Nad Studánkou museli pyrotechnici a specialisté na jadernou bezpečnost zasahovat poté, co lidé ve sklepě objevili zapomenuté zkumavky s radioaktivním thoriem, kyanidem a výbušnou kyselinou pikrovou.
Takže pozor na staré půdy, radioaktivní zbytky a další lahůdky nejsou až taková rarita.