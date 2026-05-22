Mladíci v Kongu zapálili centrum pro léčbu eboly, strach a vztek v zemi sílí
22. 5. 2026 – 6:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Mladíci v Kongu dnes zapálili centrum pro léčbu eboly ležící v samém srdci ohniska nákazy na východě země.
Učinili tak poté, co jim bylo odepřeno vyzvednout tělo jejich zemřelého kamaráda, kterého chtěli pohřbít tradičním způsobem. Uvedla to agentura AP, která se odvolává na svědka události a vysoce postaveného armádního příslušníka. Strach a vztek v zemi narůstají kvůli zdravotní krizi, zatímco lékařům se nedaří dostat situaci pod kontrolu, píše AP.
"Policie zasáhla, aby situaci uklidnila, ale bohužel se jí to nepodařilo," řekl podle agentury místní student Alexis Burata, který uvedl, že se v té době nacházel v dané oblasti. "Mladí lidé nakonec centrum zapálili," dodal.
Hama Amadou, terénní koordinátor humanitární organizace ALIMA, jejíž týmy v centru pracovaly, později podle AP uvedl, že se situace uklidnila a že humanitární týmy pokračují v centru ve své práci.
Žhářský útok v obci Rwampara odráží výzvy, kterým čelí zdravotníci snažící se omezit šíření nebezpečného viru eboly pomocí přísných opatření. Ta však mohou být v rozporu s místními zvyky, jako jsou pohřební obřady. Nemoc se již několik týdnů šíří v regionu, kde chybí zdravotnická zařízení a kde mnoho lidí utíká před ozbrojenými konflikty.
Nebezpečné pohřbívání obětí podezřelých z nákazy ebolou zajišťují tamní úřady. Snaží se tak zabránit tradičním pohřbům, při nichž se shromažďuje větší počet lidí, protože těla zemřelých mohou být vysoce nakažlivá. To se však často nelíbí rodinám a blízkým obětí, kteří nemají možnost pochovat své blízké.
Podle zástupce vrchního komisaře Jeana Clauda Mukendiho výtržníci nepochopili, že nemohou osobu podezřelou z nákazy eboly pohřbít tradiční cestou.
"Rodina, přátelé a další mladí lidé chtěli odvézt jeho tělo domů na pohřeb, ačkoli pokyny úřadů během této epidemie viru eboly jsou jasné. Všechna těla musí být pohřbena v souladu s předpisy, vysvětlil Mukendi.
Zdravotníci a humanitární organizace na východě Konga varují, že jim docházejí kapacity i vybavení pro zvládání nové epidemie eboly. Situaci podle nich výrazně komplikuje ozbrojené násilí v regionu, kde už tak panuje humanitární krize a masové vysídlení obyvatel.
Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že zatím bylo zaznamenáno přibližně 139 podezřelých úmrtí a téměř 600 podezřelých případů nákazy. O víkendu WHO vyhlásila mezinárodní stav nouze v oblasti veřejného zdraví. Pro kmen eboly, který byl aktuálně zaznamenán, zatím není dostupná vakcína ani spolehlivá léčba.