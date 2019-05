Mladá kickboxerka válí i s jednou nohou

GALERIE - Magazín autor: Šárka Novotná

Amy Breamová se narodila bez pravé nohy. Ani to ji však neodradilo v rozhodnutí pustit se do tak náročného sportu, jakým je box.

Mladá Američanka však předtím absolvovala nelehkou cestu. Dívku, kterou postihla takzvaná proximální fokální femorální deficience, neboli vrozený defekt dolní končetiny, trápil dlouhá léta stud. Kvůli svému hendikepu se bála pustit do cvičení před ostatními lidmi.

V dětství přitom odmítala vnímat postižení jako něco, co by ji omezovalo v nejrůznějších aktivitách, v čemž ji podporovala i její rodina. Nejistota dospívání však udělala své.

Osudový zlom přišel v roce 2014. Jeden známý ji tehdy zavedl do boxerského studia v Nashvillu, kde se specializovali na lekce kardio boxu a kickboxu. A Amy se zamilovala. Navíc zjistila, že má talent, tudíž bylo jasno.

Z toho, co Amy kdysi děsilo, se stalo potěšení. Začala cvičit pod vedením osobního trenéra a rychle získala lepší vztah k vlastnímu tělu i víru v to, co dokáže. Zároveň si dala za cíl inspirovat další lidi s postižením, aby se nebáli vrhnout do aktivního životního stylu a plnit si svá přání.

A za protézu se mladá sportovkyně s famózní fyzičkou už dávno nestydí - naopak.