Mistry světa ve fotbale se podle bookmakerů stanou Španělé, třetí bude Francie
17. 7. 2026 – 14:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Letošními mistry světa ve fotbale se podle bookmakerů stanou pravděpodobně Španělé.
Ve finálovém zápase jsou proti obhájci titulu Argentině kurzovým favoritem, sázející ale dávají téměř rovnoměrně šanci oběma týmům. Možné ale je, že zápas neskončí v základní hrací době a o vítězi šampionátu se rozhodne až v nastavení. Třetí místo by na mistrovství světa měli s největší pravděpodobností získat Francouzi, kteří se v sobotu postaví proti Angličanům. ČTK to dnes sdělily oslovené sázkové kanceláře.
Na vítězství Španělska v základní hrací době se kurzy pohybují pod 2,4:1. Na výhru Argentiny je kurz 3,5:1 a na remízu 3,1:1. Sázející vložili zhruba po 40 procentech na výhru obou týmů, zbývajících 20 procent směřuje na remízu. Že se Španělé stanou mistry světa po odehrání základní hrací doby je pak kurz zhruba 1,63:1. Na to míří přes polovinu všech vkladů, zatímco na Argentinu směřuje přes 40 procent sázek.
"Finále bude pravděpodobně velmi těsné, svázané taktikou a může dojít i na remízu po 90 minutách. Bude to nesmírně vyhrocený boj o každý metr, ve kterém se divákům nabízí například sázka na to, že oba týmy dají gól v kurzu 1,91:1, případně že uvidíme pokutový kop přímo v zápase v kurzu 3,15:1. A pro fanoušky maximálního dramatu je tu lákavý kurz 4,4:1 na to, že o novém mistrovi světa rozhodne až penaltový rozstřel,“ řekl Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna.
Španělský tým je podle mluvčího Tipsportu Jiřího Hadravy vyvážený ve všech herních aspektech. Navíc v něm dominují mimořádně dobří hráči, jako jsou například Lamine Yamal nebo Rodri. Argentina je ale podle něj schopná otočit zápas, i když prohrává, a silná sestava záložníků vytváří prostor pro Lionela Messiho, který dostává tým do šancí. "Španělský styl je jistější a Argentině by se lehkovážnost tentokrát už nemusela vyplatit," dodal Hadrava.
To, zda se Španělům podaří ubránit Messiho, bude klíčovým faktorem finále také podle manažera kurzových sázek SazkaBet od Allwyn Lukáše Nepovíma. Messi na mistrovství světa ve svých 39 letech patří k nejlepším hráčům celého turnaje. Nastřílel osm branek a má čtyři asistence. Španělsko podle Nepovíma na turnaji ale jasně dominovalo a úspěch opíralo o pevnou defenzivu.
Za celý šampionát Španělsko zatím dostalo pouze jeden gól a kromě remízy s Kapverdami všechny své soupeře v základní hrací době porazilo. Také Argentina přes mírná zaváhání nenašla na šampionátu soupeře, který by ji porazil. V prodloužení vyhrála nad Švýcary a také Kapverdami, které si po vyrovnání na 2-2 daly vlastní gól.
V boji o třetí místo bookmakeři i sázející věří ve výhru Francie. Míří na ní přes tři čtvrtiny sázek a kurz je na ní zhruba 1,9:1. Francie má podle odborníků silný útok v čele s Kylianem Mbappém. Angličani navíc v semifinále nad Argentinou zprvu vedli, nakonec se ale Jihoameričanům podařilo zápas otočit. Hadrava tak upozornil, že se momentálně zřejmě množí i rozepře mezi některými anglickými hráči a trenérem Thomasem Tuchelem, což by výkon mohlo ovlivnit.