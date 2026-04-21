Mistrova dcera vyráží ke hvězdám! Charlotte Gottová se vydává na sólovou dráhu, album už je na cestě
21. 4. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Dcera veleslavného Karla Gotta kráčí v tatínkových stopách.
Není to až takové překvapení. Prostřední dcera Karla Gotta, Charlotte, měla ke zpěvu vždycky velmi blízko a nezapomeňme, že si s tatínkem svého času také střihla singl Srdce nehasnou. Všichni jsme čekali, zda se Charlotte nakonec pokusí prorazit jako zpěvačka a už tu máme odpověď.
Charlotte, která nyní vystupuje pod umělecky zkráceným jménem Charlotte Gott, se sice na delší dobu odmlčela, ale to neznamená, že by si snad jen hověla s nohama nahoře.
Po dvou letech práce se totiž chystá už zhruba za týden pochlubit novým singlem s názvem In too Deep. Nahrávala ho v Londýně pod taktovkou velezkušených borců: Na písni spolupracoval třeba producent Sachy Skarbek, který mimo jiné stojí kupříkladu za světovým velehitem Wrecking Ball od Miley Cyrus.
Charlotte brzy oslaví jubileum: 30.4. jí bude dvacet let. A právě k narozeninám hodlá pustit do světa už hotový singl. Jedná se přitom ale stále jen o ochutnávku, další v plánu je totiž EP (tedy hudební formát delší než singl, ale kratší než klasické album).
Toto „krátké album“ bude obsahovat pět písní a pro Charlotte to bude první pořádná a plnohodnotná zteč na hudební scénu. Kdy si ji budeme moci poslechnout, ale zatím neprozradila.