Místo známky pivo: Pošta řeší problémy prodejem pěnivého moku

Evropská unie neuvažuje o tom, že by nabídla Británii právně závazné ujištění týkající se takzvané irské pojistky , které by mohly zajistit podporu brexitové dohodě v britské Dolní sněmovně. Po setkání s britskými poslanci to v pondělí na twitteru napsal generální tajemník Evropské komise Martin Selmayr. Německá kancléřka Angela Merkelová dnes při návštěvě Tokia vyjádřila přesvědčení, že pat kolem irské hranice se ještě stále dá vyřešit, bude ale třeba nalézt kreativní řešení.