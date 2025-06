Místo sexy fotek modřiny a vyražený zub! Slavná česká zpěvačka musela z koloběžky rovnou do nemocnice

4. 6. 2025 – 7:00 | Magazín | BS

Ošklivý pád na koloběžce skončil cestou do nemocnice. Nic vážného se nestalo, ale ústa si zpěvačka rozbila opravdu pořádně.

Oblíbená zpěvačka Tereza Kerndlová si pro fanoušky na sítích chystala něco speciálního. Co to přesně bude, nevíme, a na odhalení si budeme muset počkat, protože místo tvoření obsahu nadešel čas k léčení modřin.

Tereza se totiž při jízdě na koloběžce přesvědčila, že ani sláva či libovolné množství sledujících na Instagramu nedokáže přemluvit fyzikální zákony a vyjížďku zakončila krajně nepříjemným držkopádem.

Může si za to prý sama: „Byla to moje chyba, prudce jsem zabrzdila, neviděla boční cestu a trošku jsem se proletěla. Ruce jsem stihla dát před sebe, tak to dost odnesly,“ napsala pak k nehodě.

Nehoda se stala ve Španělsku, kde zpěvačka žije: „Poprvé jsem se podívala ve Španělsku, jak vypadá nemocnice. Nic jsem si nezlomila a svůj vyraženej zub nemám odvahu vám sem dát. Ponaučila se a dopadla jsem vlastně dobře. Tak na sebe při všech letních aktivitách dávejte bacha,“ doporučila.

S čímž se nedá než souhlasit. Buďte opatrní!