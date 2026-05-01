Místo dobrodružné výpravy se mění výlet na velikána v sérii podvodů a zbytečného utrácení
1. 5. 2026 – 9:32 | Zpravodajství | Alex Vávra
Výprava na Mount Everest měla být splněným snem. Místo toho se podle vyšetřovatelů změnila v promyšlený podvod, ve kterém hrály roli falešné nemoci, fingované záchrany a stovky milionů korun z pojištění.
Sen o zdolání nejvyšší hory světa. Dobrodružství, které má být vrcholem života. Jenže pro tisíce turistů se výprava na Mount Everest mohla proměnit v dokonale připravenou past. Místo boje s extrémní přírodou totiž podle vyšetřovatelů čelili i manipulaci, která měla jediný cíl – vytáhnout z pojišťoven obrovské peníze.
Nepálské úřady rozkryly šokující schéma, jehož hodnota se odhaduje na zhruba 440 milionů korun. Do případu mělo být zapojeno široké spektrum lidí – od horských průvodců přes záchranáře až po nemocnice a vrtulníkové společnosti. Mezi lety 2022 a 2025 mělo být takto zasaženo téměř 4 800 zahraničních horolezců. Policie už obvinila 32 průvodců a desítku lidí zatkla, vyšetřování ale zdaleka nekončí.
Celý podvod přitom nebyl žádnou náhodnou improvizací. Podle dostupných informací fungoval systematicky a s chladnou přesností. Využíval přirozeného strachu lidí ve vysokých nadmořských výškách, kde i malé zdravotní potíže mohou působit dramaticky.
Jak se z dobrodružství stala past
Ve výškách nad tři tisíce metrů začíná lidské tělo bojovat s nedostatkem kyslíku. Bolest hlavy, nevolnost nebo závratě nejsou ničím neobvyklým. Právě na tom měl být celý systém postavený.
Podle vyšetřovatelů měli někteří průvodci tyto příznaky nejen využívat, ale i uměle vyvolávat. V některých případech měli do jídla přidávat jedlou sodu nebo nutit klienty pít nadměrné množství vody. Horolezcům pak podávali léky na výškovou nemoc, čímž celý obraz zdravotního problému ještě zesilovali.
Jakmile turista začal vykazovat potíže, situace se rychle změnila v dramatickou scénu. Průvodci ho měli přesvědčit, že jeho stav je vážný a že bez okamžitého zásahu může jít o život. V prostředí extrémních hor a vyčerpání nebylo těžké uvěřit. Následoval rychlý zásah – přivolání vrtulníku a transport do nemocnice. Celý proces působil profesionálně a naléhavě, takže většina turistů neměla důvod pochybovat. Ve skutečnosti však podle policie šlo často o předem připravený scénář.
Existovala i méně dramatická varianta. Unaveným nebo demotivovaným horolezcům měli průvodci nabídnout možnost fingovat zdravotní problém výměnou za pohodlný odlet dolů. Pro některé to byla lákavá zkratka z náročného sestupu, aniž by tušili, že se stávají součástí mnohem většího podvodu.
Milionový byznys z falešných záchran
Za oponou se mezitím odehrával dobře organizovaný byznys. Do systému byly podle vyšetřovatelů zapojeny i nemocnice a letecké společnosti. Jedna z nemocnic měla získat více než 350 milionů korun, další přes 27 milionů korun z pojistných plnění za údajnou péči o pacienty. Záchranná služba měla provést 171 zásahů, které jí vynesly přes 225 milionů korun. Vrtulníkové společnosti pak měly inkasovat další stovky milionů korun, mimo jiné díky trikům s účtováním. Například účtovaly let za každého zachraňovaného zvlášť, i když letěli společně jedním strojem.
Dokumentace měla být systematicky upravována. Letové záznamy se měly falšovat, lékařské zprávy upravovat a v některých případech dokonce vznikaly podpisy lékařů bez jejich vědomí. Jeden pracovník nemocnice se měl dokonce přiznat, že poskytl starý rentgen vlastní zlomeniny, aby posloužil jako důkaz pro pojistnou událost cizího pacienta.
Celý systém měl fungovat roky a podle policie byl propracovaný do detailů. Přesto se nyní začíná rozpadat. Úřady ale zároveň upozorňují, že některá tvrzení, například o přímém otravování jedovatými látkami, se zatím nepodařilo prokázat. Mount Everest zůstává symbolem odvahy, extrému a lidské vůle. Každý rok se o jeho zdolání pokusí kolem tisícovky lidí. Jen zlomek z nich ale dosáhne vrcholu. A nyní se ukazuje, že nebezpečí nemusí číhat jen v lavinách nebo nedostatku kyslíku.
Tento případ odhaluje i temnější stránku turismu ve vysokých horách. Tam, kde lidé očekávají férovost a pomoc, mohl vzniknout systém založený na manipulaci a zisku. Vyšetřování pokračuje a je pravděpodobné, že přinese další šokující odhalení. Pro mnoho budoucích horolezců tak bude Everest nejen výzvou fyzickou, ale i otázkou, komu na své cestě vlastně mohou věřit.